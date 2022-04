Nach dem Ausgleich der Franzosen durch den Senegalesen Bamba Dieng (28.) und den brasilianischen Routinier Gerson (40.) konnten sich die Gastgeber, die in der Gruppenphase gegen Bundesligist Union Berlin beide Begegnungen gewonnen hatten (3:1 und 2:1), bei Dessers (46.) für den immerhin kleinen Vorteil im Rückspiel bedanken.

Leicester rettet Remis gegen Rom

Auf einen Vorsprung im entscheidenden Rückspiel durfte auch Mourinhos Team in Leicester hoffen. Nach Roms früher Führung durch Lorenzo Pellegrini sicherte die Leipziger Leihgabe Ademola Lookman (67.) den Briten immerhin noch ein Remis.

Die Conference League hat in der laufenden Saison ihre Premiere als dritter Europacup-Wettbewerb hinter der Champions League und der Europa League. Das Finale findet am 25. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.