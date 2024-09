In New York Erstmals 2026 - Halbzeitshow im WM-Finale Stand: 30.09.2024 20:33 Uhr

Fußball goes America: 2026 wird es während des WM-Finales in New York erstmals eine Halbzeitshow nach Vorbild des Super Bowl geben. Das gab die FIFA bekannt.

Der Weltfußballverband FIFA hat bekannt gegeben, eine Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation Global Citizen einzugehen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Global Citizen die erste Halbzeitshow eines Finales der FIFA-Weltmeisterschaft produzieren, das am Sonntag, den 19. Juli 2026, im New Yorker New Jersey Stadium stattfinden wird.

Darüber hinaus umfasst die vierjährige Zusammenarbeit die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, einem neuen Wettbewerb mit 32 Vereinen aus allen sechs Kontinentalverbänden, der 2025 in elf amerikanischen Städten ausgetragen wird.

Mehr Kampf gegen Armut

Global Citizen ist vorwiegend in den Themenbereichen Frauenrechte, Gesundheit, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, Hunger und Ernährungssicherheit, Trinkwasser und Hygiene, Umweltschutz und Kosmopolitismus aktiv. Nach eigener Aussage geht es Global Citizen in erster Linie um einen verstärkten Kampf gegen Armut auf der Welt.