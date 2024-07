Europas Top-Wechsel Endrick, Yoro und Co. - die teuersten Sommer-Transfers Stand: 31.07.2024 09:53 Uhr

Der wertvollste Wechsel war sicher der von Kylian Mbappé zu Real Madrid. Weil der Franzose ablösefrei war, sparten sich die "Königlichen" allerdings eine Transferumme von an die 200 Millionen Euro. Deshalb bewegten andere Spieler die größten Geldberge in Europa. Die Top Ten.

Platz 10: Ian Maatsen (Aston Villa) - 44,5 Mio. Euro

Trotz seines unglücklichen Auftritts im Champions-League-Finale gegen Madrid hätte Borussia Dortmund den Leihspieler vom FC Chelsea gerne behalten. Doch über 40 Millionen Euro waren auch für den nicht klammen BVB etwas zu viel für den 22 Jahre alten Linksverteidiger. Also zog Maatsen in der Premier League weiter. Mit Aston Villa startet der Niederländer auch in der Spielzeit 2024/25 in der Champions League.

Platz 9: Riccardo Calafiori (FC Arsenal) - 45 Mio. Euro

Der italienische Innenverteidiger war eine der Entdeckungen der vergangenen Saison. Mit seinem Klub FC Bologna sorgte Calafiori in Italien für Furore und war beim durchwachsenen EM-Auftritt Italiens einer der Gewinner. Mehrere internationale Topklubs buhlten danach um den 22-Jährigen. Den Zuschlag bekam der FC Arsenal.

Platz 8: Endrick (Real Madrid) - 45 Mio. Euro

Dass sein Klub Real Madrid heißen wird, wusste Endrick schon seit Dezember 2022. Mit damals 16 Jahren gab das brasilianische Supertalent dem Champions-League-Sieger die Zusage. An seinem 18. Geburtstag durfte er dann die Unterschrift unter den Vertrag bis 2030 setzen. Bis dahin dürfte der trickreiche, schnelle, abschlussstarke Mittelstürmer schon einige Tore erzielt haben. Sein Heimatverein Palmeiras bekommt 45 Millionen Euro garantiert und mit Boni soll sich die Summe über die nächsten Jahre bis auf 72 Millionen Euro aufblasen.

Platz 7: Max Kilman (West Ham United) - 47,5 Mio. Euro

Bisher spielte Kilman leicht unterhalb des internationalen Radars. Aber der 27 Jahre alte, englische Innenverteidiger hat einen großen Vorteil: Er ist ein Wunschsspieler von West Hams neuem Trainer Julen Lopetegui. Mit dem spanischen Coach arbeitete Kilman schon bei den Wolverhampton Wanderes zusammen. Und so waren die "Hammers" am Ende bereit, ihr erstes Angebot für den "Wolves"-Kapitän beinahe zu verdoppeln.

Platz 6: Joa Palhinha (Bayern München) - 51 Mio. Euro

Lange haben die Bayern an dem portugiesischen Mittelfeld-Abräumer gebaggert und mussten für den 29-Jährigen auch eine stolze Summe an den FC Fulham überweisen. Inklusive aller Zusatzklauseln sollen es am Ende 51 Millionen Euro sein. In puncto Übersicht und Zweikampfverhalten soll es im defensiven Mittelfeld kaum Bessere als Palhinha geben.

Platz 5: Douglas Luiz (Juventus Turin) - 51,5 Mio. Euro

Mit 19 Jahren holte Manchester City Luiz 2017 für 12 Millionen Euro aus Brasilien. Für die "Skyblues" bestritt der Spielmacher aber kein einziges Pflichtspiel. Über Girona ging es für den Mittelfeldmann nach Birmingham zu Aston Villa. Dort spielte sich Luiz zur zentralen Figur hoch, führte sein Team zuletzt mit neun Toren und fünf Vorlagen zum ersten Mal in die Champions League. Das Angebot aus Turin muss also sehr gut gewesen sein, dass David Luiz mit 26 Jahren das "Fußball-Paradies" auf der Insel verlässt.

Platz 4: Michael Olise (Bayern München) - 53 Mio. Euro

Und nochmal der FC Bayern in den Top Ten. Mit zehn Toren und sechs Vorlagen in 19 Einsätzen war der Franzose Olise in der vergangenen Saison der spektakulärste Spieler bei Crystal Palace. Und auch mit der französischen Olympia-Mannschaft sorgte der Außenstürmer für Furore. Mit einer Ablöse von über 50 Millionen Euro macht Olise tatsächlich nicht nur im Sommer 2024 in Europa, sondern auch in Bayern Münchens ewiger Transferliste einen Sprung in die Top Fünf.

Platz 3: Amadou Onana (Aston Villa) - 59 Mio. Euro

Von der U17 der TSG Hoffenheim 2017 bis zum 59-Millionen-Transfer von Everton zu Aston Villa liegt ein langer Weg hinter Mittelfeldstratege Onana. Stück für Stück hat sich der mittlerweile 22-Jährige zu einem der gefragtesten Abräumer Europas entwickelt und stand in allen EM-Spielen Belgiens von Anfang bis Ende auf dem Feld. Unter Unai Emery soll Onana in Birmingham nun auch in der Champions League und der Spitzengruppe der Premier League für Furore sorgen.

Platz 2: Moussa Diaby (Al-Ittihad) - 60 Mio. Euro

Der einzige Transfer aus Europa heraus kann ja nur auf die arabische Hallbinsel gehen. Ein Jahr, nachdem er für 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Aston Villa gewechselt war, zieht Diaby schon weiter. Für fünf Millionen mehr geht es zu Al-Ittihad nach Saudi-Ararbien mit seinen französischen Landsleuten Karim Benzema und N'Golo Kanté. Wenn der 26-Jährige seinen Fünfjahresvertrag dort erfüllt, soll er um die 100 Millionen Euro reicher sein.

Platz 1: Leny Yoro (Manchester United) - 62 Mio. Euro

Einen Innenverteidiger als Top-Transfer des Sommers gibt es nicht allzu oft. Dazu ist Yoro auch gerade mal 18 Jahre alt - also ein ganz großes Versprechen auf die Zukunft. Real Madrid soll ganz dicht vor der Verpflichtung des Franzosen gestanden haben, bevor Man United den Sack dann zu machte. Mit mehr Vorschusslorbereen wechselte als Verteidiger nur Matthijs de Ligt 2019 als Teenager für 87,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin.