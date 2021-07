Die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi siegte im Estadio Mane Garrincha in Brasília im Elfmeterschießen gegen Kolumbien mit 3:2. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Martínez-Duo sichert Argentinien den Sieg

Lautaro Martínez von Inter Mailand brachte Argentinien in der siebten Minute in Führung. Die Vorlage lieferte Superstar Messi. Er verlor zwar im Strafraum etwas die Kontrolle über den Ball, aber setzte sich gegen Yerry Mina durch, drehte sich und legte zurück auf Martínez, der mit einem Flachschuss traf. Es war bereits Messis neunte Torbeteiligung bei der Copa, er ist damit Topscorer des Turniers.

Für Kolumbien, das die Südamerikameisterschaft ohne seinen Star James Rodríguez bestritt, glich Luis Díaz (FC Porto) zum 1:1 aus (61. Minute). Im Elfmeterschießen avancierte Torhüter Emiliano Martínez zum Matchwinner Argentiniens, er hielt drei Elfmeter.

"Im Finale wird der Sieger dann Brasilien sein"

Das Endspiel zwischen Argentinien und Brasilien findet am Samstag (10. Juni/Ortszeit) im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro statt. Brasilien will den Titel im eigenen Land verteidigen, das Team um seinen Topspieler Neymar führt derzeit mit sechs Siegen aus sechs Spielen auch in der Qualifikationsgruppe für die WM 2022.

Neymar hatte sich zuvor bereits den Klassiker im Finale gewünscht. " Ich möchte Argentinien, ich drücke die Daumen für Argentinien. Im Finale wird der Sieger dann Brasilien sein ", sagte er, nachdem Brasilien mit dem 1:0 gegen Peru im ersten Halbfinale den Weg für das Traumendspiel bereitet hatte.

Der wegen seines ausgelaufenen Vertrags beim FC Barcelona derzeit vereinslose Messi will mit der Nationalmannschaft endlich einen internationalen Titel holen. Die argentinische Auswahl gewann 1993 zum bislang letzten Mal die Copa América.

