Audio: Foto-Finish: Letzte Entscheidungen der Premier League

Liverpool ist zurück an der Spitze des englischen Fußballs. Für Manchester United, Chelsea und Leicester City geht es am letzten Spieltag der Premier League ins Foto-Finish. Die drei Klubs kämpfen um die zwei verbleibenden Plätze in der Champions League hinter dem feststehenden Meister und Manchester City. | audio