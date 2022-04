DFB-Pokal: Leipziger Dank an Domenico Tedesco

Oliver Mintzlaff ließ seinen Trainer gar nicht mehr los. Immer und immer wieder drückte der Vorstandschef von RB Leipzig nach dem gewonnenen Halbfinale im DFB-Pokal gegen Union Berlin (2:1) danach Domenico Tedesco an sich, schloss irgendwann die Augen und verdrückte sogar ein paar Tränen, für die sich der 46-Jährige auch nicht schämte.

Der ehemalige Leichtathlet und Sportmanager spürt seit geraumer Zeit den großen Druck, der in der Fußball-Branche auf Verantwortungsträgern lastet - und eine in letzter Minute gelöste Fahrkarte zum DFB-Pokalfinale in Berlin bringt dann schon mal die Gefühlswelt durcheinander.

RB Leipzig ist das dritte Mal in vier Jahren im Finale

Es spricht allerdings Bände, wenn sich der Vereinsboss so ausgelassen bei seinem Cheftrainer bedankt, der erst am 9. Dezember vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Als Nachfolger des in der Red-Bull-Welt offenbar grandios überschätzten US-Amerikaners Jesse Marsch, der in kürzester Zeit die unter Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann eingeübten Mechanismen über den Haufen warf und damit Schiffbruch erlitt.

Der vielerorts immer noch ungeliebte Klub steht dank Tedesco nun zum dritten Male in den vergangenen vier Jahren im Pokal-Endspiel, ist als bestes Rückrundenteam in der Bundesliga als aktueller Dritter auf Champions-League-Kurs und hat auch im Europa-League-Halbfinale gegen die Glasgow Rangers (28. April und 5. Mai) noch eine Finaloption. Viel mehr geht für einen neuen Trainer kaum.

Glückliches Händchen mit Siegtorschütze Emil Forsberg

Welch glückliches Händchen der in Italien geborene, aber bereits als Kind in Schwaben aufgewachsene Tedesco bei den Sachsen hat, zeigte sich am Mittwochabend bei der Einwechslung des Siegtorschützen Emil Forsberg. "Ich habe ihm mit auf den Weg gegeben, dass er das Spiel entscheiden kann" , sagte Tedesco. "Aber so hätte ich das nicht erwartet."

Was Forsberg, Tedesco und vor allem Leipzig noch fehlen, ist ein bedeutender Titel. Der soll nun am 21. Mai in Berlin gegen den SC Freiburg her. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass drei Tage zuvor in Sevilla das Finale der Europa League steigt. Auch ein Doppeltriumph ist den seit 15 Spielen ungeschlagenen Roten Bullen zuzutrauen. Der erst 36 Jahre alte Fußballlehrer - in der Bundesliga ist allein Julian Nagelsmann (34) jünger - könnte damit schaffen, was weder die Lehrmeister Rangnick und eben Nagelsmann vollbrachten.