Schleusener-Hatrrick im DFB-Pokal Karlsruher Kantersieg bei Fünftligist Neustrelitz Stand: 29.07.2022 20:08 Uhr

Ein Hattrick von Fabian Schleusener in der ersten Halbzeit ist für den Karlsurher SC bei Oberligist Neustrelitz der Schlüssel Richtung 2. Runde im DFB-Pokal.

In der 2. Fußball-Bundesliga schlecht gestartet, aber im DFB-Pokal auf Kurs: Durch ein deutliches 8:0 (3:0) bei Oberligist TSG Neustrelitz hat der Karlsruher SC am Freitag (29.07.2022) den Einzug in die 2. Runde perfekt gemacht.

Stürmer Fabian Schleusener brachte den KSC mit einem Hattrick im ersten Durchgang (12., 14., 41.) zeitig auf Kurs. Jerome Gondorf (67.), Malik Batmaz (72.), Daniel Gordon (74.) und Simone Rapp (82., 87.) mit einem Doppelpack legten in Durchgang zwei bis zum 8:0-Endstand nach.

Neustrelitz-Defensive hilft mit

Die mit zwei Niederlagen und acht Gegentoren in der Zweitliga-Saison gestarteten Badener spielten von Beginn an druckvoll nach vorne. Beim ersten Tor halfen die Gastgeber noch mit, als Justus Guth bei einer Rettungsaktion Schleusener anschoss und der Ball dort am hilflosen Nicolas Delpino im TSG-Tor zum 0:1 im Tor einschlug.

Auch beim 0:2 knapp zwei Minuten später war der Fünftligist nicht ganz auf der Höhe: Marcel Franke schickte den Angreifer mit einem langen Ball über die Abwehrkette auf die Reise. Der spitzelte den Ball am herauseilenden Torwart vorbei und schloss ins leere Tor ab.

Dritter KSC-Streich kurz vor der Pause

Neustrelitz fing sich danach ein bisschen, hatte aber bis zur Pause nur halbherzige Abschlüsse aus der zweiten Reihe zu verzeichnen. Dafür schlug Schleusener noch einmal zu. Für seinen dritten Treffer musste er lediglich seinen Fuß in einen Querpass von Kelvin Arase halten.

In Durchgang zwei kontrollierte der KSC die Partie. Neustrelitz suchte mutig seine Möglichkeiten. Die beste hatte Marcus Niemitz, der mit einem Schrägschuss von halblinks das Tor nur knapp verfehlte. Die TSG spielte immer weiter nach vorne und so hatten die Gäste viel Platz, um ihre Qualitäten auszuspielen.

Innerhalb von wenigen Minuten bauten Gondorf, Bartmaz und Gordon die Führung auf 6:0 aus, ehe Neuzugang Rapp mit dem Doppelschlag in der Schlussphase für den 8:0-Endstand sorgte.