Ausolsung DFB-Pokal 2. Runde - Bayern in Augsburg, Leipzig gegen den HSV Stand: 04.09.2022 18:14 Uhr

In der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal trifft Oberligist Stuttgarter Kickers auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Para-Vizeweltmeister Josia Topf loste außerdem Titelverteidiger Leipzig und den HSV zusammen.

Paraschwimmer Topf zog am Sonntag (04.09.2022) die Lose - und heraus kamen einige interessante Duelle. Die Stuttgarter Kickers, Fünftligist, hat es dabei mit Eintracht Frankfurt zu tun. Außerdem kommt es zum Derby zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. Titelverteidiger RB Leipzig empfängt den Hamburger SV, und die Bayern spielen bei Ligakonkurrent FC Augsburg.

Begegnungen 2. Hauptrunde am 18./19. Oktober 2022 VfB Lübeck (RL) Mainz 05 (BL) Stuttgarter Kickers (OL) Eintracht Frankfurt (BL) SV Elversberg (3. Liga) VfL Bochum (BL) Waldhof Mannheim (3. Liga) 1. FC Nürnberg (2. BL) Eintracht Braunschweig (2. BL) VfL Wolfsburg (BL) Hannover 96 (2. BL) Borussia Dortmund (BL) SC Freiburg (BL) FC St. Pauli (2. BL) RB Leipzig (BL) Hamburger SV (2. BL) FC Augsburg (BL) Bayern München (BL) SV Sandhausen (2. BL) Karlsruher SC (2. BL) 1899 Hoffenheim (BL) Schalke 04 (BL) VfB Stuttgart (BL) Arminia Bielefeld (2. BL) SC Paderborn (2. BL) Werder Bremen (BL) Union Berlin (BL) 1. FC Heidenheim (2. BL) Jahn Regensburg (2. BL) Fortuna Düsseldorf (2. BL) Darmstadt 98 (2. BL) Bor. M'gladbach (BL)

*BL = Bundesliga, 2. BL = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga, OL = Oberliga

Die weiteren Termine

2. Hauptrunde: 18./19. Oktober 2022

Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

Viertelfinale: 4./5. April 2023

Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000