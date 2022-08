2. Hauptrunde Auslosung im DFB-Pokal am Sonntag Stand: 31.08.2022 17:28 Uhr

Am Sonntag wird die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal ausgelost - dann sind schon Begegnungen zwischen Spitzenteams der Bundesliga möglich.

Die Auslosung findet am Sonntag um 17:10 Uhr statt (ZDF), Paraschwimmer Josia Topf wird die Lose ziehen. Wie in der ersten Runde gibt es zwei Lostöpfe: In Lostopf 1 liegen alle Klubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga. In Lostopf 2 alle Teams aus den Ligen darunter.

Es wird je ein Los zuerst aus Lostopf 2 und dann aus Lostopf 1 gezogen. Sobald Lostopf 2 leer ist, werden die verbleibenden Mannschaften aus dem Topf der Erst- und Zweitligisten gegeneinander ausgelost. Damit sind Begegnungen wie zwischen Bayern München und Borussia Dortmund und auch alle anderen Bundesliga-Duelle in dieser Runde möglich.

Lostöpfe 2. Hauptrunde Topf 1 Topf 2 RB Leipzig (BL) Waldhof Mannheim (3. Liga) VfB Stuttgart (BL) Eintracht Braunschweig (3. Liga) Borussia Dortmund (BL) SV Elversberg (3. Liga) VfL Bochum (BL) VfB Lübeck (RL) VfL Wolfsburg (BL) Stuttgarter Kickers (OL) Schalke 04 (BL) 1899 Hoffenheim (BL) SC Freiburg (BL) Bor. M'gladbach (BL) FC Augsburg (BL) Mainz 05 (BL) Union Berlin (BL) Werder Bremen (BL) Eintracht Frankfurt (BL) Darmstadt 98 (2. BL) Hannover 96 (2. BL) Arminia Bielefeld (2. BL) SV Sandhausen (2. BL) Fortuna Düsseldorf (2. BL) Hamburger SV (2. BL) 1. FC Heidenheim (2. BL) SC Paderborn (2. BL) Jahn Regensburg (2. BL) FC St. Pauli (2. BL) Karlsruher SC (2. BL) 1. FC Nürnberg (2. BL)

*BL = Bundesliga, 2. BL = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga, OL = Oberliga

** Partie zwischen Viktoria Köln (3. Liga) und Bayern München (BL) noch offen

Lostopf 2 mit fünf Außenseitern

Größte Außenseiter in der 2. Hauptrunde sind die Stuttgarter Kickers, die in der fünftklassigen Oberliga Baden-Württemberg spielen. Auch der VfB Lübeck aus der viertklassigen Regionalliga Nord hofft auf eine Überraschung. Hinzu kommen die drei Drittligisten Mannheim, Braunschweig und Elversberg. Folgen könnte noch Viktoria Köln.

Die zuerst gezogene Mannschaft hat in jedem Fall Heimrecht, die Sieger erreichen das Achtelfinale.

Die weiteren Termine:

2. Hauptrunde: 18./19. Oktober 2022

Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

Viertelfinale: 4./5. April 2023

Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000