Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (Dienstag, 20 Uhr)

Nach dem 3:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld am letzten Bundesliga-Spieltag wird vom BVB auch gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga ein hoher Sieg erwartet. In den vergangenen sechs Spielen hat Ingolstadt nur einen Punkt geholt, Dortmund hat dagegen acht der vergangenen zehn Partien gewonnen. Auch in den bisherigen direkten Duellen der beiden Teams haben sich die Westfalen weitgehend schadlos gehalten, von vier Spielen gewann der BVB drei, nur einmal gelang dem FCI ein Unentschieden.

Für Dortmund ist es zudem die nächste Gelegenheit, sich auch ohne Stürmer-Star Erling Haaland zu beweisen, der aufgrund einer Hüftverletzung noch mehrere Wochen ausfallen wird. In der Bundesliga ist das gelungen, mit Emre Can, Mats Hummels und Jude Bellingham trafen drei Spieler aus defensiveren Positionen. Einem Ingolstädter ist es jedoch schonmal gelungen, den BVB im Pokal zu ärgern. Maximilian Beister schaffte es 2011 mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf bis ins Elfmeterschießen, unterlag dort aber (nach seiner Auswechslung) mit 4:5.

VfL Osnabrück - SC Freiburg (Dienstag, 20.45 Uhr)

Die Breisgauer sind momentan die Mannschaft der Stunde. Neben dem AC Mailand, SSC Neapel und FC Liverpool ist Freiburg das einzige Team aus Europas Topligen, das noch unbesiegt ist. In der Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Christian Streich nach dem 2:0-Sieg in Wolfsburg am vergangenen Wochenende auf Platz drei vorgerückt. " Wir haben derzeit das Momentum und das nötige Glück, dass es in die richtige Richtung läuft ", sagte der 56-Jährige.

Bei den Osnabrückern lief es dagegen zuletzt gar nicht gut. In der dritten Liga holte der VfL aus den vergangenen vier Spielen nur vier Punkte, scheidete außerdem aus dem NFV -Pokal aus und wird demnach in der nächsten Saison nicht im DFB-Pokal an den Start gehen dürfen. Dort gelang in der ersten Runde gegen Werder Bremen (2:0) die große Überraschung.

1. FC Nürnberg - Hamburger SV (Dienstag, 20.45 Uhr)

Zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf der zweiten Liga treffen sich nun in einem anderen Wettbewerb. Nimmt man den bisherigen Saisonverlauf zugrunde, deutet vieles auf einen langen Abend in Nürnberg hin. Der Club ist neben dem SC Freiburg das einzige Team im deutschen Profifußball, das noch kein Pflichtspiel verloren hat, der HSV erst eins (2:3 beim FC St. Pauli) - ein Unentschieden nach 90 Minuten wäre demnach keine Überraschung. Ein solches gab es auch im Liga-Duell am 26. September, damals trennten sich die Teams in Hamburg mit 2:2.

Entscheidend könnten in dieser Partie vor allem die Standardsituationen werden. Mit HSV-Stürmer Robert Glatzel und Nürnbergs Mittelfeldspieler Lino Tempelmann stehen zwei der kopfballstärksten Spieler der zweiten Liga auf dem Platz, beide trafen jeweils bereits dreimal per Kopf. Nur Darmstadts Phillip Tietz (vier Kopfballtore) war noch erfolgreicher. Dazu hat der FCN mit Johannes Geis einen Spieler in den Reihen, der auch mit gefährlichen Freistößen immer wieder gefährlich werden.

Mainz 05 - Arminia Bielefeld (Dienstag, 20.45 Uhr)

Das einzige Bundesliga-Duell am Dienstagabend. Geschichtlich ist Bielefeld in der Favoritenrolle, gewann von den 19 bisherigen Aufeinandertreffen zehn (fünf Siege Mainz). Auch die einzige Partie im DFB-Pokal konnten die Arminen für sich entscheiden - das ist jedoch schon 30 Jahre her, am 27. Juli 1991 gab es einen 1:0-Sieg.