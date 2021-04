1965 - Alemannia Aachen: Vier Pokal-Halbfinals hat Alemannia Aachen in der Vereinsgeschichte bestritten. Gleich das erste (1965) konnten die Alemannen in der Verlängerung gegen Schalke 04 für sich entscheiden (4:3). Dortmund war im Finale in Hannover dann allerdings eine Nummer zu groß. 0:2 hieß es am Ende aus Aachener Sicht. Den Platz in den Geschichtsbüchern als erster unterklassiger Klub im DFB-Pokalfinale seit Einführung der Bundesliga nimmt ihnen trotzdem niemand mehr.