Sechs Oberligisten DFB Pokal - Die größten Underdogs in der ersten Runde Stand: 26.07.2022 09:46 Uhr

Die sechs Oberligisten sind in der ersten Runde des DFB-Pokals die größten Außenseiter unter den 64 Teams. Wir stellen sie vor.

TSG Neustrelitz

Den Sieg im Landespokal-Finale von Mecklenburg-Vorpommern hat sich die TSG Neustrelitz hart erkämpft. Gegen den Greifswalder FC hatte das Team mit 7:6 nach Elfmeterschießen die besseren Nerven und das Glück auf seiner Seite. Erstmals seit 2013 ist Neustrelitz damit wieder im DFB-Pokal vertreten. Damals gab es ein achtbares 0:2 nach Verlängerung gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Jetzt ist der Karlsruher SC zu Gast im Parkstadion – und das unter Flutlicht. "Unser Wunsch war ein Freitagsspiel wegen der besonderen Atmosphäre" , sagt TSG-Sprecher Stephan Neubauer.



FV Engers 07

"Die Jungs vom Wasserturm" – so nennt sich das Team des FV Engers. Denn das gleichnamige Stadion im Stadtteil von Neuwied wird von einem stattlichen Wasserturm überragt. Den werden die Profis von Arminia Bielefeld allerdings nicht zu sehen bekommen. Denn für das Gastspiel des Zweitligisten zieht das Team ins Koblenzer Stadion Oberwerth um. Und das ist ein sehr guter Schachzug. Denn ebenda gewann der FV 07 den Rheinlandpokal gegen den FC Blau-Weiß Karbach (1:0). Vor zwei Jahren war Engers schon im DFB-Pokal dabei. Damals gab es ein 0:3 gegen den VfL Bochum.



FC Einheit Wernigerode

Das Team aus dem Harz konnte den Landespokal nicht gewinnen. Im Finale gab es eine 0:5-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg, was der Klub aber verschmerzen konnte. Da Magdeburg schon als Drittligameister für die erste Pokalrunde qualifiziert war, zog Wernigerode trotzdem für Sachsen-Anhalt in den Wettbewerb ein. Verdient hatte sich der FC Einheit das zuvor durch Siege im Landespokal gegen Regionalligist Germania Halberstadt und Drittligist Hallescher FC. In der ersten Pokalrunde geht es im Stadion im Sportforum Kohlgarten jetzt gegen den SC Paderborn. Für den Klub ist es die Premiere im DFB-Pokal.



SV Oberachern

Von den Oberligisten hat der SV Oberachern aus Südbaden das größte Los gezogen. Denn das Team darf gegen einen Bundesligisten ran, Borussia Mönchengladbach ist zu Gast. Dafür zieht der SV sogar ins Dreisamstadion nach Freiburg um, der ehemaligen Spielstätte des dort heimischen Sport-Clubs. Die vergangene Oberliga-Saison beendete das Team auf Rang 13, im Landespokal lief es aber besser. Dort gab es im Finale gegen DJK Donaueschingen einen 2:0-Sieg. Für den kleinen Klub aus Achern am Rande des Schwarzwalds ist es der erste Auftritt im DFB-Pokal.



TSV Schott Mainz

Der 3:0-Sieg im Landespokal-Finale gegen Pirmasens war für die Mainzer ein Trostpflaster für eine völlig missratene Regionalliga-Saison. An deren Ende stieg der FSV Schott nämlich in die Oberliga ab. Mit dem Einzug in den DFB-Pokal schrieb der Klub Geschichte. Denn noch nie zuvor schaffte es ein Amateurverein aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt in die erste Runde. Für das Spiel gegen Hannover 96 zieht der FSV deshalb ins Bruchwegstadion um, ehemalige Spielstätte des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.



Stuttgarter Kickers

Zu den Außenseitern im Pokal gehört auch ein Klub mit einem recht großen Namen. Die Stuttgarter Kickers spielten zwei Jahre in der Bundesliga und standen sogar schon einmal im Finale des DFB-Pokals. Dort gab es aber 1987 eine Niederlage gegen den Hamburger SV. Im Jahr 2000 schafften es die Stuttgarter nochmal bin ins Halbfinale. Den Landespokal von Württemberg hat sich das Team hart erkämpft. Im Finale gegen SSV Ulm 1846 gab es ein 5:4 nach Elfmeterschießen. Die SpVgg Greuther Fürth empfangen die Kickers im altehrwürdigen Stadion auf der Waldau in Stuttgart-Degerloch. "Wir freuen uns, seit 2015 wieder beim DFB-Pokal dabei sein zu dürfen und uns dort zu präsentieren. Das ist für uns als Verein eine tolle Chance. Und jetzt hoffen wir natürlich auf ein tolles Spiel" , so Sportdirektor Marc Stein.

Drei Teams nach Pokalsieg aufgestiegen

Zu den Underdogs gehören auch drei Klub, die noch als Oberligisten den Landespokal gewonnen und damit den Einzug in den DFB-Pokal perfekt gemacht haben, dann aber auch noch aufgestiegen sind und deshalb jetzt als Viertligisten gelten. Der 1. FC Kaan-Marienborn aus der Regionalliga-West erwartet den 1. FC Nürnberg. Der Bremer SV (Nord) muss gegen Schalke 04 ran, und Blau-Weiß Lohne (Nord) spielt gegen den FC Augsburg.

Elf weitere Regionalligisten dabei

Und natürlich gehören auch die elf weiteren Regionalligisten zu den krassen Außenseitern im Wettbewerb. Der FV Illertissen, Viktoria Berlin, Energie Cottbus, Kickers Offenbach, der SV Straelen, der BSV Rehden, der Chemnitzer FC, der VfB Lübeck, Carl-Zeiss Jena, SV Rödinghausen und Teutonia Ottensen müssen auf einen Sahnetag und einen Aussetzer ihres höherklassigen Gegners hoffen. Ottensen hat das große Los gezogen. Die Hamburger erwarten Titelverteidiger RB Leipzig.