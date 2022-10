DFB-Pokal-Spiel in Darmstadt Eine knifflige Aufgabe für Mönchengladbach Stand: 17.10.2022 22:24 Uhr

Borussia Mönchengladbach muss formstarken Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 bestehen. Fakten zum Duell in der 2. DFB-Pokal-Runde.

Das Wichtigste

Der SV Darmstadt 98 empfängt Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Anstoß ist am Dienstag um 20.45 Uhr, das Erste überträgt live.

Die ARD-Sendung

Das Erste steigt um 20.15 Uhr mit der Berichterstattung ein, die Sportschau-Livesendung läuft im Ersten und im Stream auf sportschau.de. Als Experte ist Bastian Schweinsteiger im Einsatz, Jessy Wellmer moderiert, Gerd Gottlob kommentiert.

Die Form

Darmstadt hat einen Lauf. Wettbewerbsübergreifend sind die Lilien 13 Spiele in Folge ungeschlagen, in der Liga haben sie zuletzt drei Siege in Folge eingefahren. Mit dem jüngsten 2:1-Sieg beim Karlsruher SC sprang Darmstadt an die Spitze der Zweitliga-Tabelle.

Mönchengladbach erlebt eine abwechslungsreiche Saison. Es gab den Achtungserfolg bei den Bayern (1:1), den 3:0-Sieg gegen RB Leipzig und den 5:2-Derbytriumph gegen den 1. FC Köln. Zwischendurch gingen die Gladbacher aber auch 1:5 bei Aufsteiger Werder Bremen unter. Zuletzt spielten sie 2:2 beim VfL Wolfsburg, es war das vierte Remis im vierten Auswärtsspiel. Mit Tabellenplatz sechs steht die Borussia aktuell ordentlich da.

Die Historie

Von bisher neun direkten Duellen hat Mönchengladbach vier gewonnen, viermal gab es ein Remis. Darmstadt holte den bisher einzigen Sieg im bisher einzigen Pokal-Duell der beiden Teams.

Im August 2013 hielt der damalige Drittligist Darmstadt mit einer couragierten Leistung ein 0:0 gegen den Bundesligisten Mönchengladbach. Im Elfmeterschießen hatte dann Branimir Hrgota Pech: Als letzter Borussen-Schütze lupfte er seinen Versuch in Panenka-Manier an die Torlatte. Von dort sprang der Ball genau auf die Torlinie - Darmstadt konnte feiern.

Die weiteren Partien

Im Anschluss an das Live-Spiel zeigt die Sportschau Zusammenfassungen aller weiteren Zweitrunden-Partien vom Dienstag, darunter das Duell zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV. Diese Zusammenfassungen gibt es auch auf Abruf auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Dort finden Sie dann am Mittwochabend auch alle Zusammenfassungen der Mittwochs-Partien.

Begegnungen 2. DFB-Pokal-Runde Heim Gast Datum Uhrzeit Stuttgarter Kickers (OL) Eintracht Frankfurt (BL) 18.10. 18.00 Uhr Waldhof Mannheim (3. Liga) 1. FC Nürnberg (2. BL) 18.10. 18.00 Uhr VfB Lübeck (RL) Mainz 05 (BL) 18.10. 18.00 Uhr RB Leipzig (BL) Hamburger SV (2. BL) 18.10. 18.00 Uhr Eintracht Braunschweig (2. BL) VfL Wolfsburg (BL) 18.10. 20.45 Uhr 1899 Hoffenheim (BL) Schalke 04 (BL) 18.10. 20.45 Uhr SV Elversberg (3. Liga) VfL Bochum (BL) 18.10. 20.45 Uhr Darmstadt 98 (2. BL) Bor. M'gladbach (BL) 18.10. 20.45 Uhr SC Freiburg (BL) FC St. Pauli (2. BL) 19.10. 18.00 Uhr Hannover 96 (2. BL) Borussia Dortmund (BL) 19.10. 18.00 Uhr SC Paderborn (2. BL) Werder Bremen (BL) 19.10. 18.00 Uhr SV Sandhausen (2. BL) Karlsruher SC (2. BL) 19.10. 18.00 Uhr Union Berlin (BL) 1. FC Heidenheim (2. BL) 19.10. 20.45 Uhr VfB Stuttgart (BL) Arminia Bielefeld (2. BL) 19.10. 20.45 Uhr Jahn Regensburg (2. BL) Fortuna Düsseldorf (2. BL) 19.10. 20.45 Uhr FC Augsburg (BL) Bayern München (BL) 19.10. 20.45 Uhr

*BL = Bundesliga, 2. BL = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga, OL = Oberliga

Die weiteren Termine

Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

Viertelfinale: 4./5. April 2023

Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000