eilmeldung 2. Runde im DFB-Pokal Darmstadt gegen Mönchengladbach live im Ersten Stand: 07.09.2022 09:59 Uhr

Das Erste wird die DFB-Pokal-Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach live übertragen. Auch die Zeiten für die anderen Zweitrunden-Duelle stehen fest.

Das Duell im DFB-Pokal zwischen dem Fußball-Zweitligisten Darmstadt und dem Bundesligisten Mönchengladbach findet am Dienstag, 18. Oktober, um 20.45 Uhr statt. Die Übertragung im Ersten beginnt um 20.15 Uhr.

Die zweite Free-TV-Begegnung ist das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München am Mittwoch, das am 19. Oktober um 20.45 Uhr live im ZDF übertragen wird.

Alle Spiele terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte am Mittwoch (07.09.2022) zudem die Anstoßzeiten der weiteren Zweitrunden-Partien. Die Sportschau wird wie gewohnt alle Spielzusammenfassungen im TV sowie auf sportschau.de, der ARD-Mediathek und YouTube zeigen.

Hier der Überblick:

Begegnungen 2. DFB-Pokal-Runde Heim Gast Datum Uhrzeit Stuttgarter Kickers (OL) Eintracht Frankfurt (BL) 18.10. 18.00 Uhr Waldhof Mannheim (3. Liga) 1. FC Nürnberg (2. BL) 18.10. 18.00 Uhr VfB Lübeck (RL) Mainz 05 (BL) 18.10. 18.00 Uhr RB Leipzig (BL) Hamburger SV (2. BL) 18.10. 18.00 Uhr Eintracht Braunschweig (2. BL) VfL Wolfsburg (BL) 18.10. 20.45 Uhr 1899 Hoffenheim (BL) Schalke 04 (BL) 18.10. 20.45 Uhr SV Elversberg (3. Liga) VfL Bochum (BL) 18.10. 20.45 Uhr Darmstadt 98 (2. BL) Bor. M'gladbach (BL) 18.10. 20.45 Uhr SC Freiburg (BL) FC St. Pauli (2. BL) 19.10. 18.00 Uhr Hannover 96 (2. BL) Borussia Dortmund (BL) 19.10. 18.00 Uhr SC Paderborn (2. BL) Werder Bremen (BL) 19.10. 18.00 Uhr SV Sandhausen (2. BL) Karlsruher SC (2. BL) 19.10. 18.00 Uhr Union Berlin (BL) 1. FC Heidenheim (2. BL) 19.10. 20.45 Uhr VfB Stuttgart (BL) Arminia Bielefeld (2. BL) 19.10. 20.45 Uhr Jahn Regensburg (2. BL) Fortuna Düsseldorf (2. BL) 19.10. 20.45 Uhr FC Augsburg (BL) Bayern München (BL) 19.10. 20.45 Uhr

*BL = Bundesliga, 2. BL = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga, OL = Oberliga

Die weiteren Termine

Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

Viertelfinale: 4./5. April 2023

Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000