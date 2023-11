Champions-League-Spiel gegen Dortmund Vor BVB-Gastspiel - Personalnot bei der AC Mailand Stand: 27.11.2023 16:37 Uhr

Mit großen Verletzungssorgen geht die AC Mailand in das wichtige Champions-League-Spiel gegen Dortmund. Eine Niederlage könnte schon das Aus für den Halbfinalisten der vergangenen Saison bedeuten.

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Francesco Camarda schon einmal sicher. Mit 15 Jahren, acht Monaten und 15 Tagen wurde der Stürmer der AC Mailand am Samstag (25.11.2023) zum jüngsten Spieler in der Geschichte der italienischen Serie A. Beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen die AC Florenz wurde Camarda in der 83. Minute eingewechselt. Er löste durch seinen Kurzeinsatz Abwehrspieler Wisdom Amey vom FC Bologna ab, der 2021 mit 15 Jahren und 274 Tagen in der Serie A auflief. Möglich war der Einsatz nur dank einer Ausnahmegenehmigung des italienischen Fußballverbands. Denn Milan-Coach Stefano Pioli waren schlichtweg die Spieler ausgegangen.

Neun verletzte oder gesperrte Spieler

Auch beim für die AC so wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag (ab 21 Uhr im Audio-Livestream und im Live-Ticker auf sportschau.de) muss Piolo auf neun verletzte oder gesperrte Spieler verzichten. Unter anderem sind die beiden Innenverteidiger Simon Kjaer und Marco Pellegrini nicht dabei, es fehlen zudem die beiden Stürmer Noah Okafor und Rafael Leão. Immerhin kehrt der französische Mittelstürmer Olivier Giroud in den Kader zurück. Dort ist deshalb dann auch kein Platz mehr für Camarda. Für dessen Einsatz hätte es ohnehin erneut einer Ausnahmeregelung bedurft.

Niederlage könnte Aus in der Champions League bedeuten

Gegen Dortmund ist Milan zum Sieg verdammt. In der engen Gruppe F liegt das Team mit fünf Punkten aktuell nur auf Platz drei. Zwar beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund nur zwei Punkte, doch eine Niederlage gegen den BVB würde bei einem gleichzeitigen Erfolg von Paris Saint-Germain gegen Newcastle United das Aus in der Champions League bedeuten. Und das wäre bitter, denn die AC hatte es in der Königsklasse in der vergangenen Saison noch bis ins Halbfinale geschafft.

Dortmund dagegen hat im Giuseppe-Meazza-Stadion Matchball. Mit einem Sieg beim 19-maligen italienischen Meister würde die Mannschaft von Trainer Edin Terzic Bayern München und RB Leipzig ins Achtelfinale der Champions League folgen.

Ausfall von Leão ein herber Verlust

Vor allem die "Hinrunde" in der Gruppenphase misslang der AC. Nach zwei Nullnummern in Dortmund und gegen Newcastle setzte es eine 0:3-Pleite gegen Paris. Nur weil die Italiener im Rückspiel mit 2:1 zurückschlugen, sind sie in der "Todesgruppe" überhaupt noch im Rennen. Gegen PSG war allerdings Rafael Leão einer der Besten, doch der fällt für das Spiel gegen Dortmund aus.

Ohne Leão krankt das Milan-Spiel. Der Linksaußen ist zwar nicht der Toptorschütze der "Rossoneri", doch er hat großen Einfluss auf die gesamte Statik der Elf. Seit 2019 spielt der 24-Jährige bei der AC. In seinen 179 Pflichtspielen hat er zwar "nur" 47 Tore geschossen, er hat aber auch schon 40 vorbereitet.

Piolo wegen Trainingssteuerung in der Kritik

Der Portugiese leidet an einer Verletzung des Beinbeugermuskels. Der 58 Jahre alte Trainer Pioli steht in Mailand deshalb wegen seiner Trainingssteuerung schon in der Kritik. Von 28 Spielern in seinem Kader fielen allein in dieser Saison schon 17 wegen einer muskulären Verletzung aus.

Auch in der heimischen Serie A lief es deshalb zuletzt nicht rund. Nach gutem Saisonstart gab es jüngst vier Spiele ohne Sieg und die Lombarden rutschen in der Tabelle hinter den Stadtrivalen Inter und Juventus Turin auf Platz drei ab. Erst der Erfolg gegen Florenz am Samstag stoppte die Sieglos-Serie.

Giroud soll es gegen Dortmund richten

Den entscheidenden Treffer erzielte Abwehrspieler Theo Hernández per Elfmeter - wobei wir wieder bei der Stürmermisere wären. Gegen Dortmund ruhen die Hoffnungen auf Giroud. Während der zweite noch gesunde Mittelstürmer, Luka Jovic, das Tor gerade überhaupt nicht trifft, hat der in dieser Saison in 15 Pflichtspielen immerhin schon acht Tore gemacht.