51. Thiaw fasst sich nach einem Sprintduell mit Bynoe-Gittens an den hinteren linken Oberschenkel. Er hat offensichtlich eine Muskelverletzung zugezogen. Das ist bitter.

49. Gute Chance für Milan! Calabria bringt von rechts eine Flanke vor das Tor. Hummels gewinnt das Kopfballduell gegen Giroud, aber der Ball landet am zweiten Pfosten bei Pulišić, der sehenswert per Seitfallzieher abzieht. Sein Schuss wird geblockt.

47. Adli bringt eine Mailänder Ecke von rechts in den Strafraum. Malen klärt am ersten Pfosten.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit

Milan und Dortmund gehen mit einem 1:1 in die Pause. Es gab eine wilde Anfangsphase. AC kontrollierte das Spiel und holte schon früh einen Elfmeter raus, den Kobel stark parierte. Im direkten Gegenzug gab es dann plötzlich Elfmeter für Dortmund. Reus machte es besser als Giroud und verwandelte unhaltbar. Danach kontrollierte der BVB die Partie. Milan wirkte etwas geschockt. Dortmund erarbeitete sich einige Chancen, war im letzten Drittel aber zu ungenau. Es hätte schon 2:0 stehen können, als plötzlich Chukwueze von rechts in den Strafraum zog und den Ausgleich erzielte. Danach war AC wieder die bessere Mannschaft. Dortmund muss sich ärgern, dass es zur Pause nur Unentschieden steht.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Beinahe das 2:1 für Milan! Pulišić flankt von der linken Strafraumecke auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Calabria komplett frei zum Kopfball. Er setzt den Abschluss aus fünf Metern am langen Pfosten vorbei.

45. +2 Reus geht links zur Grundlinie. Er verliert die Kontrolle über den Ball. Es gibt Abstoß für Milan.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Dortmund kontert sich über Bynoe-Gittens nach vorne. Dann schickt der Engländer Sabitzer links in den Strafraum. Sabitzer legt nochmal gut quer, aber Füllkrug und Malen sind beide zu weit vorne positioniert. Dadurch verpufft die Chance.

42. Nächste gute Chance für Milan! Wieder bekommt Chukwueze auf dem rechten Flügel den Ball. Das ist ein absolutes Mismatch gegen Bynoe-Gittens. Der Flügelspieler zieht in den Strafraum und legt auf Adli zurück. Adli kommt frei aus 16 Metern zum Abschluss. Sein Schuss wird geblockt.

40. Eigentlich war Dortmund gerade richtig gut im Spiel. Milan hatte große Probleme. Der BVB hat seine Chancen aber nicht gut ausgespielt. Deshalb ist der Ausgleich umso bitterer.

37. Samuel Chukwueze AC Mailand Tooor für AC Milan, 1:1 durch Samuel Chukwueze

Plötzlich erzielt Milan den Ausgleich. Das kommt ein wenig aus dem Nichts. Chukwueze bekommt auf dem rechten Flügel den Ball. Bynoe-Gittens und Bensebaïni wären eigentlich da, um ihn aufzuhalten, aber Chukwueze zieht einfach an den Dortmundern vorbei. Er geht in die Mitte und schießt aus acht Metern mit links aufs Tor. Sein Schuss wird noch leicht von Schlotterbeck abgefälscht und geht flach ins lange Eck.

37. Malen geht auf den Strafraum zu und zieht aus 16 Metern ab. Sein Schuss wird geblockt.

36. Dortmund hat ziemlich viel Platz, aber erst Bynoe-Gittens und dann Sabitzer spielen unsaubere Pässe. Am Ende kommt Sabitzer nach einem Zuspiel von Füllkrug aus 17 Metern zum Abschluss. Sein Schuss ist kein Problem für Maignan.

35. Kobel kann zunächst weiterspielen.

33. Kobel hat beim Abfangen einer Flanke das Knie von Chukwueze gegen den Kopf bekommen. Das war sehr unglücklich. Der BVB-Torwart muss behandelt werden.

31. Dortmund spielt sehr kontrolliert. Die Schwarz-Gelben verteidigen teilweise ziemlich tief, aber setzen trotzdem immer wieder offensive Nadelstiche. Sie haben definitiv die besseren Chancen.

28. Nächste gute Chance für den BVB! Eine Hereingabe von der linken Seite rutscht durch zu Ryerson. Der Außenverteidiger zieht aus zehn Metern mit rechts ab. Sein Schuss wird geblockt.

27. Adli bringt den Ball von links in den Strafraum. Am ersten Pfosten kommt Giroud zum Abschluss. Sein Schuss wird von einem Verteidiger gebremst und landet in den Armen von Kobel.

26. Milan macht jetzt Druck. Der BVB verteidigt sehr tief.

24. Dortmund wird wieder gefährlich! Malen geht mit hohem Tempo links in den Strafraum. Kurz vor der Grundlinie spielt er den Ball scharf vor das Tor. Bynoe-Gittens wäre einschussbereit, aber Maignan bringt eine Hand dazwischen.

23. Mal wieder ein Abschluss für Milan. Pulišić probiert es aus 20 Metern zentraler Position. Kobel hält den flachen Schuss fest.

22. Die Ecke wird von Ryerson zum Einwurf geklärt.

21. Theo bringt aus dem linken Halbfeld eine gelupfte Flanke vor das Tor. Kobel geht auf Nummer sicher und faustet zur Ecke.

19. Beinahe das 2:0! Ein langer Ball erreicht Bynoe-Gittens auf der linken Seite. Der Englänger geht zur Grundlinie und zieht in die Mitte. Calabria hält Sicherheitsabstand. Dann zieht Bynoe-Gittens mit rechts ab. Sein Schuss geht knapp über den rechten Winkel.

16. Milan wirkt etwas geschockt von der BVB-Führung. Bis zum 1:0 für Dortmund waren die Hausherren die klar bessere Mannschaft. Jetzt überlassen sie den Gästen die Spielkontrolle.

13. Bynoe-Gittens geht mit Tempo in die Milan-Hälfte. Dann spielt er in den Lauf von Füllkrug. Der Ball landet bei Maignan.

12. Das war ein wilder Beginn. Erst der gehaltene Elfmeter von Kobel und dann die Führung durch Reus. Das kommt ziemlich glücklich für den BVB, weil die Schwarz-Gelben bisher kaum am Ball waren.

10. Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Marco Reus

Dortmund geht nach der schwachen Anfangsphase in Führung! Reus schießt den Elfmeter unhaltbar nach oben links. Maignan hat die Ecke, kommt aber nicht an den gut geschossenen Strafstoß ran.

9. Elfmeter für Dortmund! Bynoe-Gittens legt sich links im Strafraum den Ball an Calabria vorbei. Der Milan-Kapitän lässt das Bein stehen und bringt Bynoe-Gittens so zu Fall. Das ist ebenfalls ein klarer Elfmeter.

8. Dortmund muss jetzt so langsam aufwachen. Die Schwarz-Gelben sind bisher klar unterlegen.

6. Olivier Giroud AC Mailand Elfmeter verschossen von Olivier Giroud, AC Milan

Giroud vergibt! Der Franzose schießt den Ball halbhoch nach links. Kobel hat die Ecke und pariert stark.

5. Es gibt Elfmeter für Milan! Schlotterbeck wehrt einen Schuss von Chukwueze mit dem Ellenbogen ab. Das ist ein klarer Elfmeter.

5. Erste gute Chance für Milan! Über die rechte Seite kommen die Italiener durch. Calabria bringt den Ball in die Mitte. Giroud verpasst nur knapp.

4. Dortmund hatte noch nicht wirklich den Ball. Aber AC befindet sich auch nur in ungefährlichen Zonen.

2. Hummels klärt die Freistoßflanke per Kopf.

2. Milan hat zunächst viel den Ball. Dortmund agiert abwartend. Es gibt einen ersten Freistoß im rechten Halbfeld für die Heimmannschaft.

1. Spielbeginn

Die Milan-Fans singen ihre Hymne: "Sarà perché ti amo". Gleich kommen die Spieler auf den Platz. Es ist angerichtet.

„Wir haben großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch ein großes Selbstvertrauen in unsere eigenen Stärken", sagte Terzić auf der gestrigen Pressekonferenz. „Wir wissen, dass wir gegen so einen Gegner morgen nicht viele Fehler machen dürfen. Darauf werden wir uns vorbereiten."

Milan hat am Wochenende mit 1:0 gegen Florenz gewonnen. Im Vergleich zu diesem Sieg tauscht Stefano Pioli auf drei Positionen. Im zentralen Mittelfeld beginnt Adli anstelle von Pobega. Loftus-Cheek ersetzt Musah auf der Zehn. Außerdem startet Giroud für Jović im Sturm.

Zum Personal: Edin Terzić nimmt bei Dortmund eine Änderung im Vergleich zum Sieg gegen Gladbach vor. Malen startet anstelle von Brandt auf dem rechten Flügel.

In der Gruppe ist es momentan so eng, dass der BVB nach diesem Spieltag plötzlich auf dem dritten Platz stehen könnte. Milan würde die Schwarz-Gelben mit einem Sieg überholen. Diese Ausgangsposition haben sich die Italiener vor drei Wochen gegen PSG erarbeitet. Sie gewannen mit 2:1. In der Liga steht AC momentan auf Rang drei. Der Klub hat sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter.

Der BVB ist momentan absolut unberechenbar. Auf sehr gute Auftritte folgen sehr schwache. Bestes Beispiel: Ein souveränes 2:0 in der Königsklasse gegen Newcastle und nur vier Tage später eine desolate Leistung beim VfB Stuttgart und eine hochverdiente 1:2-Niederlage. Am Samstag erlebte die Borussia in einem einzigen Spiel eine Achterbahnfahrt. Nach 30 Minuten stand es 0:2 gegen Gladbach. Am Ende gewann Dortmund mit 4:2. Welches Gesicht zeigt die Mannschaft von Edin Terzić heute? Mit einem Sieg würde Dortmund ins Achtelfinale einziehen.