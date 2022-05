Neben dem nach langer Verletzung wieder genesenen Virgil van Dijk, der in Klopps Ensemble gesetzt ist, wechselt sich Konaté derzeit beinahe regelmäßig mit Joel Matip auf der anderen Innenverteidiger-Position ab. Nur noch vierte Wahl ist hingegen Joe Gomez, immerhin englischer Nationalspieler und Premier-League-Titelgewinner.

Konatés Spezialität: Ecke - Tor

Ecke - Tor - Konaté feiert

Während Matip mit seiner seriösen Spielweise und Verlässlichkeit unaufgeregt agiert, spielt Konaté quasi den klassischen Gegenpart: Wenn er auf dem Feld steht, ist Feuer drin. Defensiv geht er spektatkulär zur Sache und vorn ist er ein regelrechtes Kopfballungeheuer. Sowohl gegen Benfica Lissabon im Champions-League-Viertelfinale, wie auch im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City in Wembley traf er per Kopf. Die drei Tore fielen dabei auf beinahe identische Weise: Konate stieg jeweils nach einer Ecke von links am höchsten und köpfte unwiderstehlich ein.

"Er sieht ziemlich beeindruckend aus" , sagt van Dijk über seinen Nebenmann. "Und vor allem ist er für sein Alter sehr erwachsen" , findet der Niederländer. Van Dijk findet: "Er muss noch viel lernen, aber er hat eine so gute Mentalität. Er will lernen und sich verbessern, und das brauchen wir."

Joel Matip - Souveränität in Person

Gar nicht mehr viel an seinem Spiel verbessern muss Joel Matip. Der ehemalige Schalker, der seit 2016 an der Anfiel Road angestellt ist, spielt aktuell die Saison seines Lebens. Er ist mit seiner Übersicht, Ruhe und intelligenten Spieleröffnung zusammen mit van Dijk zum besten Innenverteidiger-Paar der Premier League herangereift. Was im Übrigen auch in England so gesehen wird. Im Februar wurde Matip zum Spieler des Monats in der Premier League gekürt. Eine Auszeichnung, die nicht gerade klassischerweise an Innenverteidiger geht.

Entsprechend groß war die Freude. Auch bei Jürgen Klopp. "Joel bekommt nicht viele Schlagzeilen. Aber ich habe es schon mehrfach erwähnt: Auszeichnungen von Einzelspielern im Fußball interessieren mich nicht so sehr. Aber wenn jemand diese Auszeichnung verdient hat, dann ergibt es Sinn, dass diesmal Joel an der Reihe ist. Das ist wirklich cool."

Typ ohne Starallüren

Nach nun beinahe sechs Jahren im Verein blickt der 30-Jährige inzwischen auf zahlreiche Titelgewinne zurück. Mit Liverpool gewann Matip unter anderem die Champions League, den UEFA Super Cup, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, den englischen Ligapokal und den Premier-League-Titel. Auch bei den Fans des FC Liverpool hat der Innenverteidiger inzwischen Kultstatus erreicht. Man schätzt seine zurückhaltende Art. Er sein ein "normaler Typ, ohne Starallüren" , schrieb jüngst "The Athletic".

Jürgen Klopp steht in jedem Fall vor dem Rückspiel gegen Villarreal wieder vor einer seiner schwierigsten Entscheidungen: Wen soll er spielen lassen? Konaté oder Matip? Erst der eine Stunde vor Spielbeginn ausgefüllte Aufstellungsbogen wird dieses Geheimnis lüften.

Quelle: oja