Champions League Von wegen Giganten - City gegen Real als Krisenduell Stand: 10.02.2025 14:28 Uhr

Manchester City und Real Madrid haben vor dem Gigantenduell in der Zwischenrunde der Champions League zu kämpfen - vor allem mit sich selbst.

Wenn Manchester City und Real Madrid in der Champions League aufeinandertreffen, dann liefern sie in der Regel ein Spektakel ab. Das Viertelfinal-Hinspiel in Madrid im vergangenen Jahr beispielsweise endete 3:3, im Rückspiel setzte sich Real dann nach einem 1:1 erst im Elfmeterschießen bei City durch.

In den Jahren zuvor kreuzten die beiden europäischen Schwergewichte jeweils im Halbfinale die Klingen. 2023 zogen die "Skyblues" aus Manchester ins Finale ein, 2022 setzten sich die "Königlichen" aus Madrid durch. Satte 25 Tore fielen in diesen sechs Partien.

Manchester City gegen Real Madrid - diese Paarung lässt Fußballfans deshalb mit der Zunge schnalzen und auch bei den Klubs ist die Vorfreude auf die direkten Duelle groß.

April 2024: Real Madrid jubelt im Champions-League-Spiel gegen Manchester City

Duell schon in der Zwischenrunde

Das ist in diesem Jahr anders. Statt Vorfreude spielt die Angst mit. Denn wenn beide Klubs am Dienstag (21 Uhr im Live-Ticker bei der Sportschau) in Manchester erneut aufeinandertreffen, geht es nicht etwa um den Einzug ins Finale, sondern es geht für beide darum, ein sportliches Desaster zu vermeiden.

Denn das Gigantenduell ist Teil der Zwischenrunde und es geht um den Einzug ins Achtelfinale. In der reformierten Champions League war Real nach acht Spieltagen nur auf Platz elf gelandet, City erwischte es auf Rang 22 noch schlimmer.

Vor allem City muss liefern

Vor allem die Engländer stehen unter Druck. Das erfolgsverwöhnte Team von Trainer Pep Guardiola ist in der heimischen Premier League nur Fünfter und liegt satte 15 Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Liverpool.

Allein in der Winterpause hat City 243 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Unter anderem kamen Nico Gonzalez (60 Millionen Euro vom FC Porto), Omar Marmoush (75 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt), Abdukodir Khusanov (40 Millionen Euro von RC Lens) und Vitor Reis (37 Millionen Euro von Palmeiras).

Teurer Neuzugang: Omar Marmoush

Der Ertrag lässt auf sich warten. So quälte sich das Team am Wochenende im FA Cup zu einem knappen 2:1 beim Drittligisten Leyton Orient.

Real mit Abwehrproblemen

Real hat seine eigenen Probeme. So muss Trainer Carlo Ancelotti im Hinspiel in Manchester auf gleich fünf Abwehrspieler verzichten. Neben Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba und Antonio Rüdiger fällt nun auch noch Lucas Vazquez aus, so dass Real keinen Rechtsverteidiger mehr hat. In den Kader rückt nun Nachwuchsspieler Lorenzo Aguado, der in dieser Saison erst 67 Minuten auf dem Platz stand.

"Königliche" Probleme gegen Spitzenteams

Auch Für Real wäre ein frühes Scheitern eine Tragödie. Die "Königlichen" sind nicht nur Titelverteidiger, sondern auch Rekordsieger in der Champions League. Und gegen die Großen der Branche passte es in dieser Saison nocht nicht. Gegen den FC Barcelona setzte es zwei heftige Clásico-Pleiten, auch gegen den FC Liverpool und die AC Mailand verloren die Madrilenen.

Was beiden Teams Hoffnung macht: Die jeweiligen Sieger der drei jüngsten Duelle - zwei im Halbfinale, eines im Viertelfinale - sicherten sich am Ende den Titel.