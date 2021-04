Starke Anfangs-Viertelstunde der Dortmunder

Entsprechend aufgeregt verfolgte City-Starcoach Pep Guardiola das Geschehen aus der Coaching-Zone. Vor allem die Anfangs-Viertelstunde dürfte dem Spanier überhaupt nicht gefallen haben. Mit hohem Pressing bewies der BVB, dass der überlegene Spitzenreiter aus der Premier League durchaus verwundbar ist. War ein Distanzschuss von Mahmoud Dahoud noch zu unplatziert (7.), machte es sein Teamkollege Bellingham kurz darauf besser.

Eingeleitet von Torjäger Erling Haaland, dessen Zukunft in Dortmund weiter für großen Diskussionsstoff sorgt, schlenzte Bellingham den Ball gekonnt ins Tor. Einen besseren Zeitpunkt für sein erstes Champions-League-Tor hätte sich der Engländer gegen seine Landsleute nicht aussuchen können. Zugleich stieg der Mittelfeldspieler im Alter von 17 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Königsklassen-Historie der Westfalen auf. Nach seinem goldenen Schuss war Bellingham aber in der Defensive gefragt, denn der Rückstand sorgte für eine deutliche Tempoverschärfung der Citizens.

De Bruyne trifft die Latte

Die Ballzirkulation wurde angeschmissen und der BVB phasenweise in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und es bedurfte schon einer gewissen Portion Glück, dass die Guardiola-Stars nicht schon in der ersten Hälfte den Rückstand wettmachten. So traf Ex-Bundesligaprofi Kevin De Bruyne nach einem Fehler von Mateu Morey die Latte (25.). Nur eine Minute später tauchte der Belgier wieder gefährlich auf, diesmal hatte Morey seinen Fuß dazwischen und Keeper Marwin Hitz verhinderte gedankenschnell ein Eigentor. Der Schweizer war es auch, der gegen Mahrez überragend parierte (32.).

Nicht auszudenken, wie hoch der Lärmpegel in einer vollen Dortmunder Arena bei diesem packenden Spiel gewesen wäre. Denn der BVB, der in der Bundesliga die Champions-League-Ränge fast schon aus den Augen verloren hat, kämpfte aufopferungsvoll. Immer wieder feuerten sich Hummels, Emre Can und Co. an. Auch der junge Trainer Edin Terzic wäre als zwölfter Mann am liebsten zur Hilfe gekommen, musste es aber bei lauten Anfeuerungen belassen.

Dauer-Druck von City in der zweiten Halbzeit

"Eine Top-Leistung gegen einen Top-Gegner" hatte Terzic eingefordert - enttäuscht wurde er nicht. Der Dauer-Druck von Man City ging aber auch in der zweiten Halbzeit unvermindert weiter. Das konnte nicht ewig gut gehen.

Dass aber ein von Can verschuldeter Handelfmeter zum Ausgleich führte, war ärgerlich. Der Nationalspieler köpfte nach einer Flanke seinen ausgestreckten Arm selbst an. Im Gegensatz zum Hinspiel wurde diesmal aber nicht der Strafstoß gegen Can durch den Video-Schiedsrichter zurückgenommen. Can sagte: "Ich weiß, dass ich den Ball zuerst mit dem Kopf und dann mit der Hand berührt habe, dann ist es eigentlich kein Elfmeter. Das Spiel hat sich nach dem 1:1 geändert."

Nach dem 1:1 kaum Strafraumaktionen

Mahrez verwandelte eiskalt. Nun bedurfte es wieder einer Reaktion des BVB, der sich nun aber schwer tat, gegen die Engländer zu Strafraumaktionen zu kommen. Eine besaß Hummels bei einem Kopfball knapp über das Tor (68.). Doch nach einem Distanzschuss von Foden ins kurze Toreck, bei dem Hitz nicht gut aussah, waren die Hoffnungen dahin. Der Youngster hatte schon im Hinspiel den 2:1-Siegtreffer erzielt.