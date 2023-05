Halbfinale der Champions League Inter macht im Derby großen Schritt Richtung Finale Stand: 10.05.2023 22:56 Uhr

Inter Mailand hat im Halbfinale der Champions League gegen AC Mailand lange dominiert und nun beste Chancen, das Finale in Istanbul zu erreichen.

Inter gewann am Mittwoch (10.05.2023) das Hinspiel gegen den Lokalrivalen mit 2:0 (2:0). Edin Džeko (8. Minute) und Henrikh Mkhitaryan (11.) trafen im "Derby della Madonnina" für Inter. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt.

Im anderen Halbfinale hatten Real Madrid und Manchester City 1:1 gespielt, das Finale findet am 10. Juni in Istanbul statt.

Fans von Inter Mailand präsentieren eine Choreographie

Inter mit druckvollem Beginn hochverdient in Führung

Inter war in der ersten Hälfte hochverdient in Führung gegangen. Hakan Calhanoglu trat eine Ecke von links in den Strafraum wo sich Edin Džeko gegen Davide Calabria durchsetzte und den Ball aus sechs Metern wuchtig ins Tor schoss (8.). Henrikh Mkhitaryan sorgte in der 11. Minute für den Doppelschlag: Federico Dimarco flankte von links flach nach innen, Calhanoglu ließ den Ball für Mkhitaryan durch, der frei vor Torwart Mike Maignan verwandelte. Mkhitaryan wurde nach der Partie zum Spieler des Spiels gekürt. Calhanoglu scheiterte wenig später am Pfosten, Mkhitaryan vergab den Abpraller freistehend (16.). Inter hätte zur Pause noch höher führen können.

Edin Džeko (Inter Mailand, vorne) nach seinem Treffer zum 1:0.

Milan stabiliserte sich nur langsam und sah sich fast einem Foulelfmeter ausgesetzt. Doch nachdem Schiedsrichter Jesús Gil Manzano aus Spanien in der 31. Minute bei einem Zweikampf zwischen Milans Simon Kjaer und Inters Lautaro Martínez zunächst auf Strafstoß entschieden hatte, korrigierte er sich nach Ansicht der Bilder zurecht.

Milan wird stärker, trifft aber nicht mehr

Die zweite Hälfte ließ das Tempo der ersten zunächst lange vermissen. Inter zog sich zurück. Eine erste Chance für AC Mailand hatte der eigewechselte Junior Messias, der jedoch deutlich vorbei zielte (51.). Džeko schob auf der anderen Seite den Ball knapp am Tor vorbei und verpasste so das 3:0 für Inter (53.).

Milan war dem Anschlusstor in der 63. Minute besonders nah: Olivier Giroud legte für Sandro Tonali ab, dessen abgefälschter Schuss am Pfosten landete. Es war Milans letzt große Druckphase. In der Folge brachte Inter das Spiel souverän ins Ziel.

Im Zweikampf: Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand, l.) und Sandro Tonali (AC Mailand, r.)

Serie A: Beide Klubs im Fernduell um Platz vier

AC Mailand spielt nun am Samstag (18 Uhr) in der Serie A bei Spezia Calcio. Inter trifft ebenfalls am Samstag (20.45 Uhr) auf Sassuolo Calcio. Für beide Mailänder Klubs geht es im direkten Konkurrenzkampf um die Qualifikation zur Champions League über die eigene Liga. Inter steht mit derzeit 63 Punkten auf Platz vier, dem letzten Rang, der in die Champions League führt. Milan steht zwei Punkte dahinter auf Platz fünf.

Noch bleibt beiden Klubs der elegante Umweg, den Titel in der Champions League zu gewinnen und sich so den Platz dort in der kommenden Saison zu sichern. Sollte der Champions-League-Sieger aus Mailand kommen und einen der ersten vier Plätze belegen, würde allerdings nicht der Tabellenfünfte profitieren - der doppelt erreichte Platz ginge zurück an die UEFA.

Restprogramm Serie A Inter (63 Punkte) Milan (61 Punkte) Sassuolo (H) Spezia (A) Neapel (A) Sampdoria (H) Bergamo (H) Juventus (A) FC Turin (A) Verona (H)