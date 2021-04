Vinicius Junior (27.) und Marco Asensio (36.) trafen zunächst jeweils nach Pässen von Kroos zur klaren Pausenführung. Nach dem Anschluss durch Mohamed Salah (51.) sorgte erneut Vinicius (65.) für die Entscheidung zugunsten der Königlichen.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp braucht somit im Rückspiel am kommenden Mittwoch an der Anfield Road eine Aufholjagd, um die letzte realistische Titelchance der Saison am Leben zu halten. Das Duell war das erste der beiden Topklubs seit dem denkwürdigen Finale 2018, als Sergio Ramos Liverpool-Star Salah per Foul aus dem Spiel befördert und Reds-Schlussmann Loris Karius zweimal gepatzt hatte. Ramos fehlte diesmal verletzt ebenso wie der zweite Innenverteidiger Raphael Varane, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Kroos zweimal Vorbereiter

Dennoch wirkte Reals Defensive mit Ersatzmann Eder Militao stabil - und die Offensive äußerst spielfreudig und effizient. Real übernahm von Beginn an das Kommando, attackierte früh und schnürte die Reds in der eigenen Hälfte ein. Ein traumhafter Pass von Kroos aus der eigenen Hälfte genau in den Lauf von Vinicius leitete die Führung ein. Der Brasilianer nahm den Ball gekonnt mit und traf aus 15 Metern flach ins linke Eck.

Wenig später war Kroos erneut mit einem langen Ball Wegbereiter für den zweiten Real-Treffer, Trent Alexander-Arnolds Klärungsversuch per Kopf wurde zur Vorlage für Asensio, der Keeper Alisson ausspielte und den Ball ins leere Tor setzte. Von Liverpools Protesten, wegen eines vorausgegangenen vermeintlichen Fouls an Sadio Mane, zeigte sich der deutsche Schiedsrichter Felix Brych unbeeindruckt, der Treffer zählte.

Liverpool wacht erst nach dem Seitenwechsel auf

Im zweiten Durchgang legten die Reds ihre Passivität ab, präsentierten sich deutlich schwungvoller - und kamen zu Chancen: Nach Salahs Anschlusstreffer war Liverpool sogar dem Ausgleich nahe. Dann aber schlug Vinicius mitten in der Drangperiode der Gäste ein zweites Mal zu und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Liverpool blieb am Drücker, fand aber in der Schlussphase gegen Reals aufmerksame Defensive keine Mittel mehr.