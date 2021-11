Die Formulierung klingt im ersten Moment gewiss etwas übertrieben. " Griff nach den Sternen " heißt es auf der Homepage des FC Red Bull Salzburg, um den Erwartungshorizont für das Champions-League-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Dienstag 18.45 Uhr) zu beschreiben.

Gegen den Fluch der Vergangenheit

Doch wenn Salzburg in Wolfsburg antritt, dann spielt tatsächlich eine historische Komponente mit. Noch nie ist der österreichische Meister in das Achtelfinale der Königsklasse eingezogen. Weswegen die Salzburger es gar nicht erwarten können, dass der Traum vom erstmaligen " Aufstieg ", wie es in Österreich heißt, in die K.o.-Phase in Erfüllung geht.

Hinzu kommt die vermaledeite Champions-League-Vergangenheit. Zwar spielt der FC Salzburg inzwischen das dritte Mal in der Gruppenphase mit, aber es gibt eine lange Liste des Scheiterns in Qualifikationsrunden und Playoffs. Garniert mit grotesken Pleiten, Pech und Pannen.

Trainer Matthias Jaissle hat bei Ralf Rangnick gelernt

Insofern wäre es auch vor diesem Hintergrund bemerkenswert, wenn die im Schnitt nur 22 Jahre alte Rasselbande des deutschen Trainers Matthias Jaissle jetzt in die Phalanx der ganz Großen vordringt. Der im Sommer zum Nachfolger des zum Schwesterverein in Leipzig abgewanderten Jesse Marsch beförderte Cheftrainer ist in der Bundesliga ein guter Bekannter. Als humorloser Abwehrspieler war er daran beteiligt, dass die TSG Hoffenheim einst 2008 zur Herbstmeisterschaft stürmte.

Wegen einer schweren Knieverletzung musste der gebürtige Nürtinger früher aufhören als gewollt, studierte Sportökonomie und bildete sich als Trainer im Nachwuchs von RB Leipzig weiter. Wie so viele Fußballlehrer ist auch der 33-Jährige vom Lehrmeister Ralf Rangnick entscheidend beeinflusst. In Hoffenheim wie Leipzig übrigens.

Abgänge werden immer wieder aufgefangen

Es verwundert nicht, dass diese DNA sich jetzt auf dem Platz widerspiegelt. Allen Abgängen zum Trotz - im Sommer verließ mit Torjäger Patson Daka für 30 Millionen Euro zu Leicester City der nächste Leistungsträger den Verein - spielen die Salzburger einen herzerfrischenden, teils hinreißenden Fußball. Selbst verschossene Elfmeter wie beim wilden Gruppenspiel beim FC Sevilla (1:1) können sie nicht schocken.

Mit sieben Punkten führen die Repräsentanten der Mozartstadt die Gruppe G erstaunlicherweise an. Jaissle sagt: "Wir sind bisher ganz gut damit gefahren, dass wir nicht anfangen, zu rechnen, sondern uns darauf konzentrieren, unsere Art des Fußballs auf den Platz zu bringen und frech und mutig aufzutreten. Das ist den Burschen bisher prima gelungen." Rund 800 Salzburger Schlachtenbummler sind in Wolfsburg mit dabei.

Und in der österreichischen Bundesliga gibt es ohnehin keinen echten Konkurrenten: Seit saisonübergreifenden 19 Ligaspielen sind die "Bullen" schon wieder unbesiegt, das jüngste 2:2 beim SV Ried war ein Ausrutscher, mehr nicht. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf Sturm Graz.