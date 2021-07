PSV Eindhoven - mit "Bundesliga-Gerüst" zu großem Glanz?

Auf den ersten Blick war man bei PSV gar nicht so weit entfernt vom ersten Meistertitel seit 2018. Die abgelaufene Spielzeit beendete Eindhovense Voetbalvereniging Philips’ Sport Vereniging, wie der Verein offiziell heißt, auf Rang zwei in der Eredivisie. Doch bei genauerem Hinsehen musste man sich doch eingestehen, dass man nicht wirklich knapp gescheitert war. Der Abstand zu Meister Ajax Amsterdam betrug stolze 16 Punkte.

Noch mehr Bundesliga-Erfahrung

Fast ärgerlicher als das war in der ersten Saison unter Roger Schmidt und mit den prominenten deutschen Neuzugängen Mario Götze und Philipp Max eigentlich, dass es auf internationalem Parkett nicht zu ein bisschen mehr Glanz gereicht hat. In der Europa League war schon in der Zwischenrunde gegen Olympiakos Piräus Schluss - zuvor war man in der Qualifikation zur Champions League in Runde zwei am FC Basel gescheitert.

Damit das in diesem Jahr besser wird und sowohl die Gruppenphase der Königsklasse erstmals seit 2018/19 erreicht als auch Ajax im Titelrennen nach drei Meisterschaften in Serie mal wieder unter Druck gesetzt werden kann, bekommt Schmidt nochmal Verstärkung in seinen Kader.

Neben Top-Neuzugang Marco van Ginkel vom FC Chelsea und Davy Pröpper aus Brighton kann der deutsche Übungsleiter nun auf noch mehr Bundesliga-Erfahrung im Kader bauen. Der Ex-Leverkusener und Mainzer Andre Ramalho kommt von RB Salzburg für die Defensive und Philipp Mwene direkt von Mainz 05.

Finanzspritze winkt

Diese vier Neuzugänge kamen auch im ersten Champions-League-Qualifikationsspiel der Runde zwei gegen Galatasaray Istanbul zum Einsatz - und das mit Erfolg. Nach dem 5:1-Sieg, bei dem Götze doppelt traf, ist das Rückspiel am Mittwochabend (28.07.2021) eigentlich nur noch Formsache. In der letzten Qualifikationsrunde würde es dann entweder gegen Celtic Glasgow oder den FC Midtjylland gehen, ehe man an die auch finanziell großen Töpfe der Champions League herankommen würde.

Eine Finanzspritze ist übrigens zeitnah ebenfalls zu erwarten, die aber, wie so oft im Fußball, auch mit deutlichen personellen Schwächungen einhergehen würde. Sturmtalent Donyell Malen, letzte Saison in 45 Spielen eingesetzt und dabei 27 mal erfolgreich, wird für etwa 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechseln. Rechtsverteidiger Denzel Dumfries, der die Entdeckung der niederländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft war, dürfte ebenfalls kaum zu halten sein, Inter Mailand gilt als Kandidat.