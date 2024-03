Geld im Europapokal UEFA stellt Klubs deutlich mehr Einnahmen in Aussicht Stand: 22.03.2024 23:28 Uhr

Die UEFA hat den Klubs in der Champions League und den anderen Wettbewerben für die kommende Saison deutlich mehr Geld als bisher in Aussicht gestellt. Dafür wird aber auch mehr gespielt.

In einem Rundschreiben der UEFA an ihre Mitgliedsverbände beziffert der europäische Verband die Gesamteinnahmen auf 4,4 Milliarden Euro. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den 3,5 Milliarden Euro, die die UEFA in der Zeit von 2021 bis 2024 einnahm. Allerdings standen zwischenzeitlich Hoffnungen auf rund fünf Milliarden Euro im Raum.

Hauptgrund für den Anstieg der Einnahmen ist die Reform des Europapokals. In der Champions League wird dabei die Zahl der Spiele um mehr als 50 Prozent gesteigert, auch in den beiden anderen Wettbewerben gibt es deutlich mehr Spiele.

Europapokalspiele Wettbewerb 2023/24 ab 2024/25 Champions League 125 189 Europa League 141 189 Conference League 141 153 Summe: 407 531

Nach Abzug von Kosten der UEFA, Geld für die Verlierer der Qualifikation, Geld für nicht im Europapokal spielende Klubs und Geld für die Champions League der Frauen bleiben 3,317 Milliarden Euro für die Klubs in den drei Wettbewerben. Und die verteilen sich so:

Ausschüttung nach Wettbewerb Geld an: 2023/24 ab 2024/25 Klubs Champions League 2.032.000.000 2.467.000.000 Klubs Europa League 465.000.000 565.000.000 Klubs Conference League 235.000.000 285.000.000

Vor allem in der Champions League ändern sich die Beträge: Das Startgeld steigt von 15,64 Millionen Euro auf 18,62 Millionen Euro. Die Prämienregelung im Turnierverlauf wird geändert. Während die Punktprämie sinkt, wird eine Prämie je nach Platzierung im neuen Ligasystem gezahlt. War der so zu erspielende Höchstbetrag bislang 85,14 Millionen Euro, beträgt nun 108,82 Millionen.

Hinzu kommt noch Geld aus einem von der UEFA "Marktwert" getauften Einnahmensäule. Diese ist im Voraus nicht zu berechnen. Die Spitzenteams nahmen in der jüngeren Vergangenheit hier um die 50 Millionen Euro ein. Die künftigen Sieger der Champions League und auch die anderen Teams werden künftig also noch tiefer in den dreistelligen Millionenbereich vordringen. Soviel gab es zuletzt für die Turniersieger:

UEFA-Prämien CL-Sieger Saison CL-Sieger Preisgeld 2022/23 Manchester City 134.936.000 2021/22 Real Madrid 133.709.000 2020/21 FC Chelsea 119.779.000 2019/20 Bayern München 125.468.000 2018/19 FC Liverpool 111.099.000 2017/18 Real Madrid 88.654.000 2016/17 Real Madrid 81.051.000 2015/16 Real Madrid 80.067.000

Geldverteilung im Europapokal ist ein Treiber der Ungleichheit

Seit Jahren kritisieren Ligen und kleinere Klubs, dass das Geld zu stark in die Richtung von wenigen großen Klubs aus den großen Ligen fließt. Die Ungleichheit in den nationalen Ligen werde dadurch verstärkt und mache sie auch kommerziell uninteressanter. Das wiederum trage ebenfalls zur stärkeren Spaltung bei. Vor allem der Verband der europäischen Ligen trug diese Kritik immer wieder vor.