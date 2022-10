Zeitungsbericht Mbappé bei PSG - 630 Millionen Euro Gehalt in drei Jahren? Stand: 24.10.2022 20:41 Uhr

Die französische Zeitung Le Parisien hat angebliche Vertragsdetails von Kylian Mbappe bei Paris Saint-Germain veröffentlicht - mehr als 600 Millionen Euro soll er in drei Jahren kassieren. Sein Klub dementiert.

Nach Angaben der Tageszeitung Le Parisien soll der seit Sommer 2022 laufende neue Kontrakt Mbappé rund 630 Millionen Euro brutto über drei Jahre einbringen. Der Vertrag sei " der größte, der jemals in der Geschichte des Sports unterzeichnet wurde ", hieß es in dem Bericht.

Unterschriftsprämie: 180 Millionen Euro

Der 23-Jährige besitzt demnach einen Zweijahresvertrag mit einer Option für ein drittes Jahr, berichtet Le Parisien unter Berufung auf nahestehende Quellen. Das Jahresgehalt wird auf 72 Millionen Euro beziffert, dazu sei eine Unterschriftsprämie von 180 Millionen Euro gekommen.

Außerdem enthalte der Kontrakt eine Treueprämie in steigender Höhe, etwa 90 Millionen Euro im dritten Vertragsjahr. Damit überträfe Mbappé einen früheren Vertrag seines Teamkollegen Lionel Messi, der beim FC Barcelona (2017-2021) 555 Millionen Euro brutto über vier Jahre verdient haben soll.

Laut des amerikanischen Magazins Forbes belaufen sich die Sponsoring-Einnahmen des französischen Nationalspielers dazu über verschiedene Partnerschaften auf rund 18 Millionen Euro.

Mbappé kommentiert nicht, PSG dementiert

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP kommentierte Mbappés Seite die Zahlen nicht.

Mehrere Medien zitieren eine Stellungnahme des Klubs, PSG weist den Bericht zurück: " Nach einer über Nacht veröffentlichten sensationslüsternen Mediengeschichte über den Klub und einen seiner Spieler bestätigt Paris Saint-Germain, dass die Geschichte völlig falsch ist, da kein einziges Detail richtig ist. " Der Zeitpunkt sei zudem überraschend, so PSG - unmittelbar vor einem wichtigen Spiel in der Champions League. Paris spielt am Dienstag (25.10.2022, 21 Uhr) in der Gruppenphase gegen Maccabi Haifa.

Entscheidung im Sommer gegen Madrid

Mbappé hatte seinen Vertrag bei dem Pariser Klub, der sich in Besitz der katarischen Investorengesellschaft Qatar Sports Investments befindet, im Mai verlängert. Zuvor war er mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden worden.