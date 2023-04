Man Citys genialer Dribbler Jack Grealish - das Enfant terrible ist erwachsen geworden Stand: 10.04.2023 17:16 Uhr

Einst schlitterte er als Fußball-Wunderkind von Aston Villa von einem Skandal in den nächsten. Bei Manchester City ist Jack Grealish erwachsen geworden - und unverzichtbar. In der Champions League trifft Grealish mit City nun auf den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr, live im Audiostream).

Als Manchester City kürzlich den FC Liverpool mit 4:1 abfertigte, hatten die Fans ihren Liebling auf dem Rasen ganz schnell ausgemacht. Es stand noch 1:0 für Liverpool, da legte Jack Grealish einen 60-Meter-Sprint in die eigene Hälfte hin, um Liverpools enteilten Mo Salah kurz vor dessen Torabschluss doch noch per eingesprungener Grätsche abzublocken.

"Ich liebe Fußball"

Der Szenenapplaus von den Rängen wollte gar nicht mehr aufhören - die englischen Fans lieben Szenen wie diese. Weil sie die Leidenschaft eines Spielers für seinen Sport erkennen lassen. " Ich liebe Fußball. Spielen, trainieren - wenn es gut läuft, gibt es nichts Besseres ", sagte er nach der Partie und fügte vielsagend hinzu, er habe endlich seine "normale" Form wiedergefunden.

Keine Frage: Grealish hat sich bei Manchester City in den letzten Wochen zum "Mann der Stunde" aufgeschwungen. Neben Kevin de Bruyne und Erling Haaland ist er zu einem der entscheidenden Unterschiedsspieler bei den Citizens geworden. Dabei sind es eigentlich weniger seine beherzten Aktionen nach hinten, die ihn auszeichnen.

Das Dribbling - keiner kann's wie Grealish

Nein, Grealish' Stärken liegen ganz woanders: Im Dribbling. Im Zug zum Tor. In seinem Charakter. Grealish ist mutig und selbstbewusst. Er geht keinem direkten Duell aus dem Weg. Grealish sucht immer den Weg zum Tor. Liverpools Trent Alexander Arnold bescherte er bei besagtem 4:1 einen Nachmittag des Grauens.

Er machte mit dem Nationalelf-Kollegen im Grunde, was ihm gefiel. Dribbelte an ihm vorbei, provozierte Fouls, spielte ihm durch die Beine. Grealish-Style halt. Und selbst, wenn er mal hängen blieb: Seine Aktionen verschafften seinen Mitspielern jenen Raum, den sie vorn brauchten, um zum Erfolg zu kommen.

2021 - "Inventar" Aston Villas zieht in die Fremde

Der heute 27-Jährige wechselte 2021 zu Manchester City, was seinerzeit als Sensation galt. Zum einen, weil die Ablösesumme mit rund 112 Millionen Euro exorbitant hoch war. Zum anderen, weil man eigentlich gedacht hatte, das "Enfant terrible" des englischen Fußballs sei eigentlich gar nicht von seinem Stammverein Aston Villa wegzulotsen.

Seit seiner Kindheit war Grealish bei dem Klub aus Birmingham quasi Bestandteil des Inventars. Egal, was Aston Villa auch passierte und machte - Grealish war das Gesicht dieses Vereins. Und blieb - meist als Alleinunterhalter - selbst in Zeiten größter Depression stets treuer Villa-Spieler.

Andere Klubs ließen die Finger von diesem offensichtlich schwer zu führenden Spieler. Denn Grealish überzeugte in jungen Jahren nicht nur auf dem Rasen - er war auch auf dem Disco- und Klub-Parkett nicht selten treibende Kraft.

Mittlerweile Three Lion: Jack Grealsih

Endlose Liste von Disziplinlosigkeiten

Die Liste seiner Disziplinlosigkeiten, die er sich in Birmingham leistete, ist jedenfalls lang. Unvergessen ist zum Beispiel jenes Foto aus dem Frühjahr 2020: Im blauen Hoodie und Slippern steht Grealish da auf der Straße mit betretenem Blick neben seinem demolierten Edel-Range-Rover. Wenig später wurde bekannt: Der damals 24-Jährige hatte sich mal wieder danebenbenommen.

Nach einer Partynacht mit mindestens zwei anderen Fußballkollegen hatte er mit seinem 100.000-Euro-Gefährt zwei parkende Autos gerammt und wurde dann von der Polizei angehalten. Pikant: Keine 24 Stunden zuvor hatte Grealish seine Fans per Videobotschaft aufgefordert, angesichts der Coronakrise daheim zu bleiben. Um sich selbst und andere zu schützen. " Er muss endlich erwachsen werden" , echauffierte sich damals Arsenal-Legende Ian Wright, der Grealishs erneute Eskapade als einer der ersten Prominenten öffentlich kommentierte.

Alkohol und Lachgas - keine Party ohne Grealish

Grealish hatte sich nicht zum ersten Mal danebenbenommen. Im Sommer 2015 wurde er volltrunken auf einer Flaniermeile auf Teneriffa abgelichtet, im gleichen Jahr erschien ein Video, auf dem ein Jack Grealish zu sehen war, der Distickstoffmonoxid, im Volksmund "Lachgas" genannt, inhalierte.

Grealish, der in seiner Jugend auf Grund der Herkunft seiner Großeltern für irische Nationalteams aufgelaufen war, war damals natürlich auch schon ein Kandidat für das englische Nationalteam. Manager Gareth Southgate zögerte aber - er ist schließlich als Disziplinfanatiker bekannt. Auf Dauer kam er aber dann doch nicht an Grealish vorbei. Grealish debütierte im September 2020 im Trikot der "Three Lions".

Kollegen den Rang abgelaufen

Welchen Wert Grealish mittlerweile besitzt, mag der Wechsel seines Schuh-Ausrüsters belegen. Grealish wechselte kürzlich von Nike zu Puma. Wie der "Telegraph" berichtete, habe Grealish bei Puma einen Rekordausrüstervertrag für einen britischen Sportler unterschrieben. Eine Summe wurde nicht genannt, allerdings soll Grealish mehr einstreichen als die bisherigen Top-Verdiener Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Gareth Bale (mittlerweile Karriereende). Sie verdienten umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro.