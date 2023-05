Champions League Ein Wunder? Das Halbfinale, mit dem sie in Mailand nicht gerechnet haben Stand: 10.05.2023 09:53 Uhr

Mailand steht zum zweiten Mal mit zwei Klubs im Halbfinale der Champions League. Das hat vorher noch keine andere Stadt geschafft. Vor dem Anpfiff des Derbys zwischen Inter und AC Mailand könnte es sich lohnen, auf Hakan Çalhanoğlu zu schauen.

Von Jörg Seisselberg

"Wer hätte das gedacht?" , fragt sogar die in Mailand beheimatete "Gazzetta dello Sport". Beide Mailänder Teams seien noch im Frühjahr in der Serie A erfolglos und "fußballerisch hässlich" gewesen. Nun, ein paar Wochen später, geht es im traditionsreichen "Derby della Madonnina" zwischen Inter und AC Mailand um einen Platz im Finale der Champions League. Die "Gazzetta" nennt es "Wunder in Mailand".

Wiederauferstehung von Inter Mailand

Eine bodenständigere Erklärung: Inter und Milan zeigen, dass weit kommen kann, wer in der entscheidenden Phase der Saison gute Leistungen abruft. Vor allem Inter hat in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Wiederauferstehung erlebt. Im März noch hatten die "Nerazzurri" in der heimischen Serie A die Punketbilanz eines Absteigers. Zuletzt aber fuhr Inter innerhalb von zehn Tagen in Liga und Pokal vier Siege ein, unter anderem gegen die Spitzenteams Juventus Turin, AS und Lazio Rom.

Für Christian "Bobo" Vieri geht Inter als Favorit ins stadtinterne Halbfinale. Der ehemalige Nationalspieler und Inter-Torjäger ist in Italien mit seinem "Bobo-TV" auf Twitch zum Social-Media-Star aufgestiegen. "Inter hat die bessere Form, die bessere Mannschaft" , urteilt der 49-Jährige, der auch ein paar Monate für AC Mailand spielte. Milan, glaubt Vieri, sei zu sehr von einem Spieler abhängig. "Ohne Rafael Leao ist die Mannschaft 50 Prozent weniger Wert" , so der frühere Stürmer, dessen Twitch-Format auch wegen pointierter Meinungen Klicks zieht.

Große Fragezeichen bei Rafael Leao

Richtig ist, dass sich bei AC Mailand vieles um die Frage dreht: Wird Rafael Leao rechtzeitig fit? Milans zuletzt überragender Stürmer musste zuletzt gegen Lazio nach elf Minuten mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. Trainer Stefano Pioli will erst kurzfristig entscheiden, ob er Leao in den Kader nimmt. Das Mitwirken des jungen Portugiesen im Rückspiel nächste Woche soll nicht gefährdet werden.

Milan hat in der Liga mit dem Erfolg gegen Lazio ein Ausrufezeichen gesetzt, war insgesamt aber schwankender in den Leistungen. Trotzdem gab sich Milans Trainer in der Pressekonferenz vor dem Halbfinale selbstbewusst: "Inter ist für viele der Favorit - aber nicht für mich." Sein Team habe Tottenham und Italiens Meister Neapel ausgeschaltet, deswegen meint Pioli: "Wir können jeden schlagen."

Robin Gosens "Back on track"

Bei Inter macht unter anderem die Formkurve der Stürmer Mut. Pünktlich zur heißen Saisonphase trifft Romelu Lukaku wieder, Lautaro Martinez ist in Topform, Edin Dzeko und Joaquin Correa haben zuletzt ebenfalls Tore erzielt. "Ich kann im Sturm und im Mittelfeld wählen" , sagt Inter-Trainer Inzaghi. Im Mittelfeld sorgt vermutlich auch Robin Gosens für größere Auswahl. Der zuletzt angeschlagene Deutsche postete auf Instagram ein Foto, das ihn wieder im Mannschaftstraining zeigt. Gosens‘ kämpferische Bildunterschrift: "Back on track."

Çalhanoğlu Reizfigur für Milan-Fans

Diskutiert wird bei Inter darüber, ob Marcelo Brozović oder Hakan Çalhanoğlu den Regieplatz im defensiven Mittelfeld bekommt. Kapitän Brozović hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt, Çalhanoğlu zählt in dieser Saison durchgehend zu den stärksten Inter-Akteuren. Der gebürtige Mannheimer mit dem deutschen und dem türkischen Pass fühlt sich wohl auf der neuen Position im hinteren Mittelfeld. Dort glänzt Çalhanoğlu als Taktgeber, zeigt aber auch Defensivqualitäten. Der frühere Bundesligaspieler des Hamburger SV und Bayer Leverkusens ist Inzaghi dankbar für den Rollenwechsel: "Ich sehe mich im Mittelfeld eher in der Position vor der Abwehr, nicht umsonst ist Pirlo mein Idol."