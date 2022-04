Hässliche Szenen zwischen Man City und Atlético im Kabinengang

Nach einer hitzigen Schlussphase auf dem Feld mit Rudelbildung und Rangeleien waren Spieler und Betreuer im Kabinengang erneut aneinander geraten. Wie Videoaufnahmen zeigen, griff sogar die Polizei ein.

Entzündet hatte sich der Streit, nachdem Atléticos Felipe in der Nachspielzeit nach einem Foul an Phil Foden mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Foden war nach dem Einsteigen theatralisch über die Seitenlinie wieder aufs Feld gerollt, was die Spieler von Atlético erzürnte.

Fodens Theatralik macht Atlético wütend

Madrids Stefan Savic stürmte daraufhin auf den Engländer zu und musste von anderen Spielern zurückgehalten werden. Dabei lieferte er sich eine Kopf-an-Kopf-Auseinandersetzung mit Manchesters Raheem Sterling und zog City-Ersatzspieler Jack Grealish sowie Nathan Aké an den Haaren. Der Verteidiger sah dafür Gelb vom Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert.

Im Tunnel eskalierte der Streit erneut. Laut der Zeitung "AS" schrie Savic die Spieler von City an und soll sie auch bespuckt haben. Zudem soll Atléticos Sime Vrsaljko laut "Daily Mirror" Manchesters Aymeric Laporte verbal attackiert und einen Gegenstand in dessen Richtung geworfen haben.