Bern, Benfica und Malmö in der Königsklasse - Eindhoven raus

Die PSV Eindhoven, das Team von Trainer Roger Schmidt, kam am Dienstagabend (24.08.2021) über ein 0:0 gegen Benfica Lissabon nicht hinaus und konnte die 1:2-Hinspielniederlage nicht wettmachen. Dabei mussten die Gäste aus Portugal nach Gelb-Rot gegen Lucas Verissimo (32. Minute) rund eine Stunde lang mit zehn Spielern auskommen.

Die PSV, bei der neben Götze auch Philipp Max in der Startelf stand, bemühte sich gegen tief stehende Portugiesen trotzdem vergeblich, das zum ersten Gruppenphasen-Ticket benötigte eine Tor zu erzielen. Statt erstmals seit drei Jahren wieder in der Gruppenphase der Königsklasse tritt die PSV nun in der Europa League an.