CL-Quali: Götze und Volland hoffen noch

Eindhoven nimmt eine Hypothek mit ins Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag: Das Team von Trainer Roger Schmidt muss daheim das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen.

Für Volland und Nübel wird es eng

Noch schwieriger ist die Ausgangslage für die AS Monaco von Trainer Niko Kovac. Die Mannschaft mit Kevin Volland und Torwart Alexander Nübel geht mit der Hypothek einer 0:1-Heimniederlage ins Rückspiel am Mittwoch bei Schachtjor Donezk.

Die sechs Sieger der Playoffs bekommen dann genau wie die vier deutschen Vertreter FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg am Donnerstag ihre Gegner für die Gruppenphase der Champions League zugelost. Die Bayern sind in Topf 1 gesetzt, die schwerste Gruppe muss der VfL Wolfsburg befürchten, der alles andere als ein Dauergast in der Königsklasse ist und wegen seines geringen Klub-Koeffizienten sicher in Topf 4 sein wird. Direkte Duelle der deutschen Vereine sind in der Gruppenphase ausgeschlossen.