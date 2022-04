Benzema, Benzema, Benzema: Franzose überragt erneut

Der erste Kopfballtreffer war technisch anspruchsvoll, der zweite nicht minder schwer und beim dritten Tor per Fuß war Karim Benzema dann einfach hellwach. Wie schon beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint Germain gelang dem Angreifer aus Frankreich beim 3:1 gegen den FC Chelsea ein Hattrick für Real Madrid.

"Diese drei Tore sind richtig wichtig. Ich freue mich am meisten über das dritte, weil ich in der ersten Halbzeit eine Chance vergeben habe und darüber nachgedacht habe" , sagte Benzema nach seiner Gala an der Stamford Bridge: "Wir sind in das Spiel gegangen und wollten gewinnen und wenn Madrid diesen Ansatz wählt, ist das sehr positiv für uns."