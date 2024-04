Anschlagsdrohung gegen Champions League Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Paris und Madrid Stand: 09.04.2024 14:51 Uhr

Vor den Viertelfinal-Hinspielen in der Champions League haben die Behörden in Spanien und Frankreich eine spürbare Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Hintergrund sei eine Anschlagsdrohung durch Islamisten, teilte das französische Innenministerium mit.

Laut Innenminister Gerald Damarnin reagiere man mit den verschärften Maßnahmen auf eine "Bedrohung" durch eine dem Islamischen Staat nahestehende Gruppe. Die dschihadistische Gruppe habe alle Viertelfinalspiele am Dienstag und Mittwoch bedroht, sagte Darmanin laut AFP.

Champions-League-Duell PSG gegen Barcelona am Mittwoch

In Paris findet am Mittwoch (10.04.2024, 21 Uhr) die Partie zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona statt. " Der Polizeipräfekt, mit dem ich gesprochen habe, hat die Sicherheitsmittel erheblich verstärkt ", sagte der Innenminister.

Auch die spanischen Sicherheitskräfte sind vor den Duellen in Madrid sensibilisiert. Die Frühwarn-, Sicherheits- und Reaktionsmechanismen seien aktiviert worden, hieß es. In der spanischen Hauptstadt spielt am Dienstagabend (21.00 Uhr) Real Madrid gegen Manchester City, am Mittwochabend empfängt Atletico Madrid den BVB.