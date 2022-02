Juves neuer Hoffnungsträger Vlahovic vor Champions-League-Debüt

Richten soll es Dusan Vlahovic. Der 22 Jahre alte Serbe kam im Winter vom AC Florenz nach Turin. Juventus zahlte für das Toptalent 70 Millionen Euro. Zusätzlich wurden Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro vereinbart. Es war die höchste Ablösesumme in der Geschichte der Serie A für einen Transfer in der Winterpause. Vor seinem Wechsel nach Turin hatte Vlahovic in 24 Pflichtspielen 20 Treffer für Florenz geschossen.

Treffer gleich im ersten Spiel

Bei seinem Debüt für Juventus schlug Vlahovic voll ein. Genau wie Denis Zakaria, der zweite prominente Winterzugang, der von Borussia Mönchengladbach kam. Beim 2:0-Erfolg gegen Hellas Verona trafen sie beide und wurden mit Lob überschüttet. "Zakaria und Vlahovic hätten sich nicht schneller bei Juve einleben können. Sie sind die ideale Stärkung für Coach Massimiliano Allegri" , kommentierte die "Gazzetta dello Sport". "Die Neuen geben Juve endlich einen Ruck" , lobte auch "Tuttosport".

Massimiliano Allegri

Doch dann war erstmal Schluss mit den Jubelarien. Zwar gab es im Pokal noch einen Sieg gegen US Sassuolo, in der Liga reichte es zuletzt aber nur zu zwei Unentschieden, was den Aufwärtstrend jäh stoppte. Vlahovic blieb jeweils ohne einen weiteren Treffer – genau wie Zakaria.

Weiter Weg zum Superstar

Vlahovic wird oft mit Zlatan Ibrahimovic verglichen. Bei Juventus soll er die Lücke schließen, die Cristiano Ronaldo hinterlassen hat. Er spielt auch mit dessen ehemaliger Rückennummer 7. Doch wie weit der Weg zum Superstar noch ist, beweist die Tatsache, dass der Mann aus Belgrad noch kein einziges Champions-League-Spiel bestritten hat.