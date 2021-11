42 Transfers sind Gegenstand der Ermittlungen

Bei allen 42 Spielertransfers, die Gegenstand der Ermittlungen sind, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Preise für die betroffenen Spieler künstlich aufgeblasen wurden, um die Vereinsbilanzen besser aussehen zu lassen. Der Trick funktioniert folgendermaßen: Zwei Vereine verkaufen sich Spieler untereinander, tauschen sie sozusagen. Für diese Spieler werden überhöhte Summen in die Kaufverträge geschrieben. Wenn die Summen fast gleichhoch sind, fließt unter dem Strich kaum reales Geld.

In der Gewinn- und Verlustrechnung aber macht sich das positiv für die betreffenden Vereine bemerkbar. Denn ein beispielsweise für zehn Millionen Euro gekaufter Spieler taucht dann als Wert von zehn Millionen Euro in den Büchern auf. Diese Summe muss zwar über die Dauer des Spielervertrags abgeschrieben werden, am Ende bleibt also eine Null in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber: Läuft ein Vertrag beispielsweise über fünf Jahre, bedeutet dies, dass sich der betreffende Verein zumindest für diese fünf Jahre finanziell etwas Luft verschafft hat.

Tauschgeschäft zwischen Juventus und Manchester City

Unter den 42 verdächtigen Transfers, bei denen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft getrickst wurde, findet sich zum Beispiel ein Tauschgeschäft zwischen Juventus und Manchester City aus dem vergangenen Sommer. Dort wurde der Jugendspieler Pablo Moreno für zehn Millionen Euro von Juventus an Man City verkauft, und im Gegenzug kam der Nachwuchsspieler Felix Correia für 10,5 Millionen Euro aus Manchester nach Turin. Beide Spieler haben bis heute keine Erstligapartie bestritten, das Tauschgeschäft aber hat sich für beide Klubs trotzdem gelohnt – weil sie finanzielle Belastungen in die Zukunft schieben konnten.