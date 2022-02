Tor von de Ligt reicht nicht

Mattijs de Ligt hatte den italienischen Rekordmeister in der 14. Minute in Führung gebracht. Trotzdem war es ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Einzig Stürmer Andrea Belotti versenkte den Ball aber nochmal im Netz, der Nationalspieler erzielte in der 62. Minute das 1:1 für den AC Turin, der als Zehnter mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Quelle: red