Durch den 2:1 (0:0)-Sieg steht Leipzig nun im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Tyler Adams sicherte den Sieg mit einem späten Tor.

Nur wenige Chancen in der ersten Hälfte

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein intensives Spiel mit wenigen Chancen. Marcel Halstenberg kam für Leipzig zu einem Schuss aus aussichtsreicher Position (3.), Dayot Upamecano hatte eine gute Kopfballchance (45.+3) - beide vergaben ihre Möglichkeiten.

Atlético blieb vor allem durch einen Schuss von Yannick Carrasco gefährlich, den Leipzigs Torwart Peter Gulacsi nur mit Mühe klärte (13.).

Adams traf, als das spiel fast kippte

Die Führung für Leipzig fiel kurz nach der Pause: Marcel Sabitzer flankte perfekt von rechts nach innen, wo Atléticos Torwart Jan Oblak chancenlos gegen Dani Olmos Kopfball aus kurzer Distanz war (52.). Doch Atlético schlug zurück: Nach einem Foul von Lukas Klostermann an Joao Felix traf der gefoulte vom Punkt (71.).

Leipzig wirkte nun angeschlagen und fahrig. Doch als das Spiel gerade zu kippen drohte, kam Tyler Adams: Ein Zuspiel von Angelino von links nahm er vor dem Strafraum an und traf - weil Stefan Savic unhaltbar abfälschte (88.).

" Wir gehen verdient als Sieger vom Platz "

"Ich bin eigentlich nicht der Torjäger. Ich wollte da sein, wenn ich gebraucht werde. Es macht mich stolz, was uns gelungen ist. Jeder hat alles gegeben" , sagte Matchwinner Adams. Auch Marcel Sabitzer war überglücklich. "Das war ein hartes Stück Arbeit. Wenn man die 90 Minuten sieht, gehen wir verdient als Sieger vom Platz. Wir haben eine Top-Leistung gezeigt. Wir sind nach dem 1:1 ruhig geblieben und haben auf unsere Chance gewartet."

Paris im Halbfinale der Gegner