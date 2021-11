Gruppe C

Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam 1:2 (1:0)

Ajax Amsterdam war bereits vor dem 5. Spieltag in der Fußball-Champions-League für das Achtelfinale qualifiziert. Mit dem 2:1-Auswärtsieg in Istanbul behalten die Niederländer ihre weiße Weste und sichern sich damit den Gruppensieg. Für Besiktas ist die Saison auf europäischer Ebene nach fünf Niederlagen in Serie beendet.

Rachid Ghezzal erzielte in der ersten Halbzeit die Führung (22. Minute) für Besikas per Elfmeter. Kurz vor der Halbzeit hätten die Türken die Führung ausbauen müssen, aber Cyle Larin scheiterte an Amerstdams Keeper André Onana. Ajax erhöhte in der zweiten Hälfte den Druck und kam durch den eingewechselten Sébastien Haller zum Ausgleich (54.). 15 Minuten später erzielte der Stürmer seinen neunten Treffer im fünften Champions-League-Spiel und sorgte für den knappen Auswärtssieg.

Gruppe D

Inter Mailand - Schachtar Donezk 2:0 (0:0)

Lautaro Martinez im Zweikampf mit Taras Stepanenko

Inter Mailand hat das Achtelfinal-Ticket so gut wie sicher. Gegen Schachtar Donezk gewannen die "Nerazzurri" durch zwei Tore von Stürmer Edin Dzeko (61., 67.). Sollte der FC Sheriff Tiraspol heute Abend nicht gegen Real Madrid gewinnen, stehen die Mailänder vorzeitig in der K.o.-Phase.

Für Donezk ist die Saison auf europäischer Bühne dagegen gelaufen. Die Ukrainer bleiben mit einem Punkt aus fünf Spielen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe D.

