Champions League Inter und Porto sorgen für Aus von Barca und Leverkusen Stand: 26.10.2022 20:42 Uhr

Bundesligist Bayer Leverkusen und der FC Barcelona haben bereits vor dem Anpfiff ihrer Champions-League-Partien keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinals. Dafür sorgten am 5. Spieltag Siege von Inter Mailand und dem FC Porto.

Gruppe B

FC Brügge - FC Porto 0:4 (0:1)

Der FC Brügge hat am 5. Spieltag seine erste Niederlage in dieser Gruppenphase kassiert. Im Topspiel der Gruppe B war der Gegner aus Porto die klar bessere Mannschaft, versäumte im ersten Abschnitt zunächst noch eine höhere Führung.

Mehdi Taremi erzielte das erste Tor für die Portugiesen (33.). Der Treffer bedeutete das erste Gegentor für die Belgier in der laufenden Gruppenphase. Die Chance zum Ausgleich hatte Brügge kurz nach Wiederanpfiff (49.): aber Hans Vanaken vergab per Elfmeter. Allerdings musste dieser wiederholt werden, weil Spieler vor dem Pfiff in den Strafraum gelaufen waren.

Aber auch der zweite Versuch war nicht erfolgreich. Nao Lang setzte den Ball an den rechten Pfosten. Das bestrafte Porto umgehend und erhöhte durch Evanilson (57.) und Stephen Eustáquio (60.) mit einem Doppelschlag auf 3:0. Mehdi Taremi besiegelte schließlich mit seinem zweiten Treffer (70.) das Champions-League-Aus für Bayer Leverkusen.

Im Duell: Brügges Casper Nielsen (l.) und Portos David Carmo

Gruppe C

Inter Mailand - Viktoria Pilsen 4:0 (2:0)

Inter Mailand hat das Champions-League-Aus des FC Barcelona besiegelt. Mit dem 4:0-Heimerfolg gegen den punktlosen Tabellenletzen Viktoria Pilsen, sicherte sich Inter die Teilnahme am Achtelfinale und sorgte bei den Katalanen schon vor deren Spielbeginn für Ernüchterung.

Ex-BVB-Spieler Henrikh Mkhitaryan besorgte die Mailänder Führung (35.). Ein weiterer ehemaliger Bundesligaspieler legte noch vor der Pause nach: Edin Dzeko traf zum 2:0 (42.). Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig vom VfL Wolfsburg erhöhte nach Wiederanpfiff (66.) zum 3:0, der eingewechselte Romelu Lukaku besorgte den Schlusspunkt (87.)