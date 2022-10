Champions League Bayern München erneut zu stark für Barcelona Stand: 26.10.2022 22:53 Uhr

Bayern München hat auch im fünften Spiel der Vorrunde in der Champions League einen Sieg eingefahren und den FC Barcelona dabei zum zweiten Mal geschlagen. Die Münchner gewannen am Mittwoch (26.10.22) auswärts mit 3:0 (2.0).

Serge Gnabry bediente zuerst Sadio Mané (10.) und dann Eric Maxim Choupo-Moting (31.), die jeweils mit schönen Einzelaktionen abschlossen. Gnabry krönte seine überragende Leistung in der zweiten Halbzeit mit einem Treffer, der jedoch zurecht wegen einer Abseitsposition zurecht nicht anerkannt worden war. Der FC Barcelona war schon vor Spielbeginn wegen der Ergebnisse der frühen Abendspiele aus der Champions League ausgeschieden, spielt aber sicher in der Europa League weiter. Benjamin Pavard setzte nach einer Ecke den Schlusspunkt.

Gnabry mit perfektem Auge und Timing

Obwohl der FC Barcelona mit Extrem-Pressing begann, schafften es die Bayern dennoch, sich jeweils schnell zu befreien und ihrerseits schnell nach vorne zu spielen. Eindrucksvoll bewies dies der deutsche Rekordmeister in der zehnten Minute, als Gnabry einen mustergültigen Pass aus dem Mittelfeld auf den halblinks startenden Mané spielte. Der Senegalese kreuzte intelligent ein und überwand Barcelona-Keeper Andre ter Stegen mit einem Lupfer.

Barcelona mit mehr Ballbesitz

Die Gastgeber reagierten wenig schockiert und ließen nicht locker. Vor allem Ousmane Dembélé setzte auf der rechten Seite immer wieder Akzente, die Alphonso Davies immer wieder in Bedrängnis brachten. Apropos Bedrängnis: In den vielen Zweikämpfen, die die aggressive Spielweise beider Mannschaften produzierten, kamen die Münchner oft zu spät. Nach einer guten halben Stunde hatten mit Noussair Mazraoui, Leon Goretzka und Dayot Upamecano bereits die gelbe Karte.

Aber dann schlugen die Münchner erneut zu: Gegen aufgerückte Katalanen schickte erneut Gnabry einen Mitspieler mit einem Steilpass auf die Reise - diesmal Choupo-Moting. Die neue bayerische Tormaschine schirmte den Ball sehr gut ab und verwandelte flach aus 13 Metern präzise ins lange Eck.

Der spanische FCB hoffte auf den Anschlusstreffer noch vor der Pause, als Robert Lewandowski nach einem Zweikampf mit Mathijs de Ligt im Münchner Strafraum zu Boden ging. Der umsichtige Schiedsrichter Anthony Taylor (ENG) zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, nahm den Strafstoß jedoch nach Studium der TV-Bilder wieder zurück.

Auch Bayern-Tor per Videobeweis zurecht kassiert

Aus der Pause kamen die Gäste minimal besser, Trainer Julian Nagelsmann hatte Marcel Sabitzer für den gelb-rot-gefährdeten Goretzka auf den Rasen geschickt. Und zehn Minuten nach dem Seitenwechsel bejubelten die Bayern kurz den K.o. von Barcelona: Joshua Kimmich hatte den überragenden Gnabry mit einem Traumpass über die Abwehrkette bedient, der der Abwehr inkl. ter Stegen keine Chance ließ. Doch der VAR erkannte zurecht die knappe Abseitsposition des Angreifers.

Die Hausherren des "Camp Nou" mühten sich während der letzten halben Stunde - aber München verteidigte die Angriffe der Katalanen souverän. Einzig Ansu Fati produzierte einen Schuss aus linker Position, traf aber nur das Außennetz. Und auch Lewandowski, von seinem Ex-Team fast gänzlich abgemeldet, kam zu keinem einzigen gefährlichen Torabschluss und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. Pavard staubte in der Nachspielzeit nach einem Gnabryschuss zum Endstand ab.

Bayern nun gegen Mainz

Die Münchner haben am kommenden Samstag (29.10.22, 15.30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Barca tritt - ebenfalls am Samstag (21.00 Uhr) - beim Tabellenneunten, dem FC Valencia, an.