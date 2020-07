Die Begegnung findet am 7. oder 8. August vor leeren Rängen statt. Die Bayern hatten ihr Hinspiel Ende Februar in London gegen Chelsea mit 3:0 gewonnen. An diesem Freitag (12.00 Uhr/Liveticker) wird in der Schweiz ausgelost, wer im Falle eines Weiterkommens Viertel- und Halbfinalgegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters sein könnte. "Wir wollen gucken, dass wir top vorbereitet sind, auch wenn sich ein 3:0-Vorsprung gut anhört" , hatte Trainer Hansi Flick zu Wochenbeginn zur zweiten Partie gegen den Klub aus der englischen Premier League erklärt. Die Achtelfinal-Rückspiele werden am 7./8. August ausgetragen.