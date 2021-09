Grigori Surkis, Politiker, Geschäftsmann und ehemaliger Präsident des ukrainischen Fußballverbandes, hält Überraschungen aber nicht für ausgeschlossen. Er sagt: "Es gab in der Vergangenheit viele tolle Momente, als wir zum Beispiel schon einmal mit Barcelona in einer Gruppe waren und gewannen. "

Auch an eine andere Partie hat Surkis noch genaue Erinnerungen: "Ich erinnere mich auch an das Halbfinale 1999 gegen die Bayern. Aber lassen sie uns nicht von Träumen sprechen. " Damals gab es in Kiew ein 3:3 – erst im Rückspiel in München unterlag Kiew knapp mit 0:1 und verpasste so das Finale.

Erster Meistertitel seit fünf Jahren

Seit vergangenem Jahr ist der Rumäne Mircea Lucescu Cheftrainer bei Dynamo Kiew. Da er viele Jahre erfolgreich den Erzrivalen Schachtjor Donezk trainiert hatte, gab es bei seinem Wechsel massive Proteste der Dynamo-Fans.

Lucescu legte daraufhin sogar zwischenzeitlich sein Amt nieder, machte dann aber doch weiter und holte in diesem Jahr nach einer fünfjährigen Durststrecke die Meisterschaft für Kiew. Jetzt ist er endgültig angekommen.

Über seine Arbeit bei Dynamo sagte er kürzlich: "Mir gefällt es sehr, mit jungen Fußballern zu arbeiten. Mit Menschen, die etwas erreichen wollen und hungrig sind nach Siegen, Resultaten und Trophäen."

Und Lucescu weiß, wovon er spricht. Als Trainer hat er viele Titel gewonnen. Einer seiner größten Erfolge war der Gewinn des UEFA -Cups in der Saison 2008/2009 – als Trainer von Schachtjor Donezk.

