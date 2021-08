Benfica gegen PSV als Treffen der Nationalspieler

Keiner von ihnen war dabei, als die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft schon im Achtelfinale an England scheiterte. Aber vielleicht ist ja einer oder sind mehrere dabei, wenn der neue Bundestrainer Hansi Flick Ende August seinen ersten Kader benennen wird.

Souverän durch die dritte Runde

Die Chancen, sich künftig wieder in die Eliteauswahl des DFB zu spielen, dürften steigen, sollten die Kandidaten auch in der Champions League eine gute Form unter Beweis stellen. Eine Hürde ist noch zu nehmen. In den Playoffs geht es darum, sich einen Platz für die Gruppenphase zu sichern. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am Dienstag (24.08.21) in Eindhoven.