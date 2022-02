Sporting will an der Aufgabe wachsen

In der Gruppenphase gelang Sporting schon die Überraschung, neben Ajax Amsterdam setzte sich Lissabon gegen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul durch. Und die Partien gegen Manchester City am Dienstag und am 9. März in England geht die Mannschaft von Trainer Ruben Amorin trotz der klaren Ausgangslage durchaus ambitioniert an.

" Ich denke, sie haben das stärkste Team der Welt, oder zumindest eines der stärksten. Dann dachte ich, um besser zu werden, müssen wir uns den Besten stellen. Mit dieser Motivation werden wir spielen ", sagte Sporting-Stürmer Paulinho über das schwere Los in der Champions League.

Mit aller Macht das Erreichen von Guardiolas großem Ziel verhindern

Vor allem mit Kampfkraft will Sporting dem schier übermächtigen Gegner Paroli bieten. Schon am vergangenen Wochenende beim Spitzenspiel beim FC Porto in der portugiesischen Liga zeigte Lissabon, dass es davon jede Menge gibt, manchmal auch zu viel. Drei Platzverweise gab es für Sporting beim 2:2, zwei davon aufgrund einer Schlägerei zum Schluss.

Gegen Manchester City sollen nicht die Fäuste entscheiden, sondern die Füße und Köpfe der Sporting-Spieler das erneute Vorhaben von Trainer Pep Guardiola, mit dem englischen Top-Klub die Champions League zu gewinnen, verhindern. Das gelang dem 51-Jährigen zuletzt mit dem FC Barcelona, dass der fehlende Erfolg in der Königsklasse beim FC Bayern und nun bei ManCity nagt enorm am Spanier.

In der Premier League läuft es gewohnt gut, da stehen die "Citizens" als Tabellenführer (neun Punkte Vorsprung auf den FC Liverpool) vor dem vierten Meistertitel in fünf Jahren. Guardiolas Gegenüber Amorim will dafür sorgen, dass es bei nationalen Erfolgen bleibt.

Amorim auf einem Erfolgsweg á la Mourinho?

Dem 37-Jährigen wird in Portugal zugetraut, eine ähnliche Karriere einschlagen zu können wie José Mourinho, der beim FC Porto seine Anfänge auf der größten Fußballbühne hatte und die Champions League gewann. 2018 machte Amorim ein Praktikum bei "The Special One", die Exzentrik Mourinhos hat er jedoch nicht, Amorim gilt eher als nahbarer Coach, als Kumpeltyp.

" Das Geheimnis unseres Erfolges ist das Team. Wir sind sehr vereint. Die Umgebung ist unglaublich. Amorim lässt uns nicht zu kurz kommen, er ist sehr konkurrenzfähig, motiviert uns und schafft es, uns mit Siegen und Videos zu beweisen, dass das Geheimnis das Team ist ", erklärte Paulinho die Herangehensweise seines Trainers.

Gegen Manchester um Trainer-Großmeister Guardiola steht Amorim, der Sporting in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel nach 19 Jahren führte, seine bisher größte internationale Aufgabe bevor. Ihm ist mit seiner Mannschaft zuzutrauen, dass er sie meistert und Sporting zum Stolperstein für Manchester City wird.