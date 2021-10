Coronafälle bei Waldhof Mannheim - Spiel am Samstag in Gefahr

Laut Pressesprecher Yannik Barwig konnten am Mittwoch (13.10.2021) gerade einmal zehn Feldspieler und zwei Torhüter am ersten Training in dieser Woche teilnehmen. Der Rest - darunter auch Cheftrainer Patrick Glöckner - ist infiziert oder in Quarantäne. Zu den gesunden Waldhof-Spielern gehören, nach Angaben des "Mannheimer Morgen", Kapitän Marcel Seegert, Marc Schnatterer, Marco Höger, Alexander Rossipal, Niklas Sommer, Giliean Jurcher, Marcel Costly, Hamza Saghiri, Adrien Lebeau, Anton Donkor sowie die beiden Torhüter Jan-Christoph Bartels und Lucien Hawryluk.

Spiel bei 1860 München in Gefahr

Am Samstag soll Waldhof Mannheim eigentlich bei 1860 München antreten - ob das aufgrund der aktuellen Lage möglich ist, ist noch unklar. Mindestens 16 spielberechtigte Spieler, dabei wenigstens ein Torwart, müssten zur Verfügung stehen, sollte dies nicht der Fall sein, könnte Waldhof Mannheim einen Antrag auf Spielabsetzung beim DFB stellen.

Dies ist nach Angaben des DFB bis Donnerstagmorgen, 11 Uhr, nicht der Fall gewesen. Laut Verein sei neben dem DFB aber auch das Gesundheitsamt in die Entscheidung eingebunden, da mit dem Spiel in München sowohl eine Busfahrt als auch ein Hotelaufenthalt verbunden wäre. Eine Entscheidung könnte im Laufe des Tages fallen.

Weitere Tests wurden durchgeführt

Am Donnerstagmorgen wurden weitere Tests durchgeführt - würden dort erneut positive Fälle auftreten, kann das Spiel gegen 1860 München sehr wahrscheinlich nicht stattfinden. Sollte die Partie zustande kommen, überträgt der SWR live ab 14 Uhr.

SWR | Stand: 14.10.2021, 12:25