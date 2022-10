3. Liga Wieder kein Tor - Zwickau verliert gegen Wiesbaden Stand: 08.10.2022 16:30 Uhr

Der FSV Zwickau hat sein Heimspiel am Samstagnachmittag knapp mit 0:1 (0:1) gegen die Gäste vom SV Wehen Wiesbaden verloren. Erneut haperte es bei den Sachsen vor allem an der Durchschlagskraft im Spiel nach vorne. Im gesamten Spiel konnte der FSV nur eine echte Torchance verbuchen und stellt mit sieben Toren weiterhin die zweitschlechteste Offensive der Liga.

Die erste Halbzeit war in dieser Saison eigentlich immer die bessere vom FSV Zwickau. Heute war davon allerdings leider wenig zu sehen. Wiesbaden störte die Schwäne früh im Spielaufbau und ließ die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Zwickau fand keine Lösungen, um sich daraus zu befreien und musste sich im Gegenzug den deutlich klareren Angriffen der Wiesbadener erwehren. Vor allem ab der 30. Minute wurde es immer enger um den Zwickauer Strafraum und Wiesbaden drückte auf die Führung. Mit Erfolg nach 36 Minuten. Die Ecke von Brooklyn Ezeh köpfte Ivan Prtajn zur 1:0-Führung ins Tor.

Zwickau hatte außer einen Schuss von Mike Könnecke, der weit über den Kasten flog, keine echte Offensivaktion zu bieten und ging deshalb auch verdient mit einem Rückstand in die Kabine. Jetzt lag es an Joe Enochs, Wege zu finden, endlich auch mal gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.

Viel Aufwand, wenig Ertrag

Davon sahen die Fans aber auch in der zweiten Halbzeit viel zu wenig. Nur ein einziges Mal wurde der FSV gefährlich, als Maximilian Jansen in der 67. Minute aus der Distanz abzog und den eingewechselten Keeper Arthur Liska prüfte. Da aber auch die Gäste ihren Roten Faden aus der ersten Hälfte verloren, entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen kleinen Fouls und Unterbrechungen. Spielfluss war bis in die Schlussphase Fehlanzeige. Zwickau warf zum Ende hin noch einmal alles nach vorne. Fehlenden Einsatz konnte man dem Enochs-Team an diesem Nachmittag absolut nicht ankreiden. Woran es fehlte waren klare Spielzüge und Aktionen in der Offensive.

Somit konnten die Wiesbadener ihre knappe Führung auch über die acht Minuten Nachspielzeit bringen, die nötig geworden waren, weil Ronny König nach einem Zusammenprall lange behandelt werden musste. Durch die Niederlage bleibt der FSV Zwickau auf dem 15. Tabellenrang und ist mit weiterhin nur sieben Toren die zweitschlechteste Offensive der Liga. Nächste Woche wartet der 1. FC Saarbrücken.

