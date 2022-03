Situation beim Hamburger SV

Hatte zuletzt sehr viel Grund zum Hadern: Tim Walter vom Hamburger SV

Wenn man es, und damit ist man in Hamburg ja ählich wie in Köln niemals allein, so richtig optimistisch betrachten möchte, dann ist sogar das Double noch drin: Direkter Aufstieg und Pokal-Triumph in Berlin. In der Liga gab es zuletzt aber nichts zu feiern: Zwei Pleiten umrahmten den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Auf dem Papier hat der Hamburger SV den leichtesten Saison-Endspurt vor der Brust. In sieben der neun Spielen steht der jeweilige Gegner aktuell in der unteren Tabellenhälfte, viermal sogar im unteren Drittel. Dass das aber gerade beim HSV gar kein Vorteil sein muss, haben die vergangenen drei Spielzeiten in der Zweitklassigkeit gezeigt. Das legendäre Heim-1:5 gegen den SV Sandhausen am 28. Juni 2020 dürften die selbst die größten Optimisten in Hamburg noch nicht komplet verdrängt haben.

Jonas Boldt, Sportvorstand Hamburger SV, muss schon ein paar Phrasen bemühen, um im Aufstiegsrennen weiter optimistisch zu wirken: "Ich werfe nach 25 Spieltagen nicht die Flinte ins Korn. Wir hören auch nicht auf, Fußball zu spielen. Ich kann die Tabelle lesen, das ist vollkommen in Ordnung. Es sind noch ein paar Spiele zu spielen und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt."

Die Situation beim FC Schalke

Hartes Restprogramm, viel Arbeit und Corona: Mike Büskens nimmt sich einiges vor

So wenig bei Schalke derzeit sportlich los ist, so viel ist es mal wieder neben dem Platz. Sponsor-Trennung vom russischen Staatskonzern Gazprom, dann die Trainer-Entlassung von Dimitrios Grammozis und schließlich die Übergangs-Lösung Mike Büskens, der aber wie jetzt auch sein Sportdirektor Rouven Schröder an Corona erkrankt ist. Die 3:4-Heimpleite gegen Abstiegskandidat Rostock zeigte auf, dass außer Simon Terodde kaum einer den ganz großen Ansprüchen gewachsen ist. Das Restprogramm ist hart: Duelle mit Abstiegskandidaten stehen zunächst an, im weiteren Verlauf hat Königsblau auch noch Bremen, St. Pauli und Darmstadt vor der Brust.