Ausgleich in der Nachspielzeit Rostock holt einen Punkt in Fürth Stand: 14.10.2022 20:29 Uhr

Es sah lange nicht gut aus für Hansa Rostock gegen die SpVgg Greuther Fürth: Drei verletzte Spieler, eine Gelb-Rote Karte und ein Rückstand. Am Ende jubelte Rostock trotzdem.

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Bundesliga am Freitagabend (14.10.2022) beim 2:2 (1:0) gegen Hansa Rostock einen Heimsieg um Sekunden verpasst. Nach Treffern von Branimir Hrgota (20. Minute) und Ragnar Ache (60.) führte die Spielvereinigung bis in die dritte Minute der Nachspielzeit, ehe Ryan Malone per Strafstoß den Ausgleich für Rostock erzielte. Zuvor hatte bereits Lukas Fröde für Hansa getroffen (57.).

Rostock eröffnet gegen Kaiserslautern

Zu Beginn des 13. Spieltages empfängt Hansa Rostock den Aufsteiger aus Kaiserslautern (Freitag, 21.10.2022 um 18.30 Uhr). Verhoek wird dann sicher fehlen. Ob Lucoqui, Neidhart und Roßbach wieder dabei sein können, ist fraglich. Zwei Tage später ist Greuther Fürth zu Gast in Heidenheim (13.30 Uhr).