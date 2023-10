Remis trotz langer Dominanz Kiel belohnt sich gegen Elversberg nicht Stand: 08.10.2023 15:40 Uhr

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga die SV Elversberg lange dominiert, sich aber trotzdem nur zu einem mageren Remis gemüht.

Der KSV Holstein vergab durch das 1:1 (1:0) die Chance auf den sechsten Saisonsieg sowie Tabellenplatz zwei und rangiert weiter auf Platz vier. Elversberg bleibt die fünfte Partie nacheinander ungeschlagen und im Mittelfeld.

Elversbergs Keeper Kristof zunächst unbezwingbar

Kiel hatte mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz vor Augen, und dementsprechend druckvoll starteten die Norddeutschen in die Partie. So stand in den ersten Spielminuten vor allem ein Mann im Brennpunkt: Elversbergs Keeper Nicolas Kristof. Im Kieler Angriffswirbel rettete Kristof großartig gegen Steven Skrzybski (10. Minute, 12.), Tom Rothe und Finn Porath (19.). Elversberg hatte eine Chance durch Luca Schnellbacher entgegenzusetzen, dessen Schuss Rothe aber einen Meter vor der Linie abfing (17.).

Führung für Kiel nach einem Standard

Kiel dominierte weiter, konnte angesichts der überschaubaren Abschlussqualitäten seine starke Leistung aber nicht in Tore ummünzen. Zu häufig fehlte das genaue letzte Zuspiel. Und da die Gäste ihre Abwehr weiter massierten, schien es torlos in die Pause zu gehen. Doch dann wurde ein Freistoß von Lewis Holtby von einem Elversberger Verteidiger abgeblockt, der Ball prallte vor die Füße von Timo Becker. Aus sieben Metern schloss der Kieler Abwehrspieler trocken ab (44.) und so ging Holstein mit einer verdienten Führung in die Kabine.

Ausgleich für Elversberg aus dem Nichts

In der zweiten Hälfte wurde die Partie schnell intensiver und hitziger, an der Rollenverteilung änderte sich indes wenig. Kiel besaß das spielerische Übergewicht, Elversberg gelangen nach vorne nicht mehr als einzelne harmlose Entlastungsangriffe. Bis zur 70. Minute, denn da hob Luca Schnellbacher den Ball aus 17 Metern wunderschön über den zu weit draußen stehenden Kieler Keeper Timon Weiner.

Der Ausgleich schien die "Störche" wieder wachzurütteln, nach wie vor fehlte aber die letzte Präzision im Angriff. Die zeigten die Saarländer in der 82. Minute, als Semih Sahin alleine auf Torwart Weiner zulief - und den Ball haarscharf am linken Pfosten vorbeischob. Drei Minuten später verhinderte Weiner gegen Dominik Martinovic klasse einen Kieler Rückstand. In der Folge gelang keinem Team mehr der "Lucky Punch".

Elversberg gegen Braunschweig, Kiel in Rostock

Die SV Elversberg ist am 10. Spieltag zu Hause gegen Eintracht Braunschweig gefordert (Freitag, 20.10.2023 um 18.30 Uhr). Zwei Tage später ist Kiel in Rostock zu Gast (13.30 Uhr).