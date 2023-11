Torloses Freitagsduell Hannover 96 erringt auf St. Pauli einen Punkt Stand: 10.11.2023 21:02 Uhr

Der FC St. Pauli hat einen Sieg im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler kam in einem wegen Ausschreitungen im Fanblock kurzzeitig unterbrochenen Nordduell zu einem 0:0 gegen Hannover 96 und ist als ligaweit einzige auch nach dem 13. Saisonspiel noch ungeschlagen.

Allerdings könnte der Stadtrivale Hamburger SV mit einem Sieg am Samstag bei Holstein Kiel nach Punkten mit St. Pauli gleichziehen. St. Pauli verpasste den fünften Heimsieg nacheinander und blieb erstmals seit Ende August ohne Treffer. Hannover, aktuell Tabellendritter, wartet nun seit vier Auswärtsspielen auf einen Erfolg, verdiente sich den Punkt aber mit einer weitgehend konzentrierten Defensivleistung.

St. Pauli mit nur einer - aber guten - Chance

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber nur eine richtige Chance - die aber hatte es in sich. Nach einer Hereingabe von Elias Saad schloss Johannes Eggestein aus der Drehung ab (16. Minute), Hannovers Ron-Robert Zieler parierte den Schuss jedoch stark. Ein weiterer Versuch von Saad (36.) flog vorbei.

Anschließend drängte St. Pauli vehement auf den Führungstreffer und gewann immer wieder in aussichtsreichen Positionen den Ball. In den entscheidenden Momenten fehlte es aber meist an Präzision und Ruhe. In der Schlussphase wurde die Partie zeitweise unterbrochen, weil es im Gästeblock zu Tumulten gekommen war.

Fans der Niedersachsen lieferten sich ab der 75. Spielminute aus einem bislang nicht bekannten Grund eine heftige Auseinandersetzung - zunächst wohl untereinander und dann mit den Polizisten. Teils waren heftige Prügeleien, Becher- und Stangenwürfe zu sehen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Die 96-Anhänger hingen ihre Banner ab und stellten die Unterstützung ein. Die Partie wurde nach etwa fünf Minuten fortgesetzt.

Hannover empfängt Hertha, St. Pauli in Rostock

Hannover 96 hat am kommenden Spieltag Hertha BSC zu Gast (Freitag, 24.11.2023 um 18.30 Uhr). Der FC St. Pauli ist einen Tag später in Rostock gefordert (13.00 Uhr).