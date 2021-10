Durch das 0:1 (0:0) am Freitag (29.10.2021) in Heidenheim fällt Schalke wegen der schlechteren Tordifferenz hinter Regensburg auf Platz drei zurück, der SSV Jahn könnte am Sonntag mit einem Sieg in Ingolstadt den Vorsprung ausbauen. Heidenheim steht als Tabellenachter mit 18 Punkten vier Zähler hinter den Schalkern.

Schalke, das am Dienstag beim Drittligisten 1860 München im DFB-Pokal verlor, verpasste damit den fünften Liga-Sieg in Folge.